فيديو .. شاهد ردة فعل نيمار بعد خسارته "مليون يورو" خلال ساعة!

أصيب نجم المنتخب البرازيلي ونادي باريس سان جيرمان لكرة القدم “نيمار دا سيلفا” بخسارة كبيرة بلغت مليون يورو خلال ساعة واحدة.

فقد انتهى الأمر بخسارة لاعب باريس سان جيرمان حوالي مليون دولار بعد فتح بث مباشر على تويتش خلال مباراة على أحد مواقع المراهنات.

أثناء البث المباشر ، سخر أصدقاء اللاعب من سوء الحظ وقاموا بتشغيل الأغنية الرئيسية من فيلم “تيتانيك” على سبيل المزاح. بعد ذلك، انضم نيمار إلى النكت ، وتظاهر بالبكاء وأكد أنه تمكن من “الانتقال من مليون إلى صفر في 60 دقيقة”.

وقام نيمار بتوثيق خسارته لمليون يورو في لعبة البوكر بمقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويغيب نيمار حتى نهاية الموسم الحالي بعدما خضع إلى عملية جراحية في الكاحل أنهت موسمه مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

🚨FAMOSOS: Neymar “chora” ao perder R$ 5 milhões em apostas de cassino on-line durante live. pic.twitter.com/LFH2hhb9dL — CHOQUEI (@choquei) March 29, 2023

ولاحقت الانتقادات نيمار بعد مشاهدته يلعب البوكر عقب هزيمة باريس أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، إذ قال زميله كيليان مبابي: بالنسبة لمباراة الإياب، من المهم أن نأكل وننام جيداً. قبل أن ينفي الأخير أن يكون يقصد زميله البرازيلي.