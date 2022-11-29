الثلاثاء 5 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 29 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. شبيه نيمار يخدع الجماهير والأمن ويدخل مباراة البرازيل

منذ 36 دقيقة
شبيه نيمار في الملعب

شبيه نيمار في الملعب

A A A
طباعة المقال

في حادثة طريفة، تمكن أحد الأشخاص من خداع المسؤولين والسلطات المختصة في بطولة كأس العالم، المقامة حالياً في دولة قطر.

ونجح البرازيلي إيغون أوليفيرا، الذي يتابعه أكثر من نصف مليون شخص على تطبيق تيك توك، في خداع المسؤولين في مونديال قطر والدخول لأرضية الملعب الذي استضاف مباراة البرازيل وسويسرا، ظناً منهم أنه اللاعب نيمار.

فقد ظنّ المسؤولون أن أوليفيرا هو نجم فريق السامبا نيمار، نظراً للتشابه الكبير الذي يجمعهما في المظهر والبنية، وفقا لما ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية.

المعجبون تهافتوا عليه

ومما ساعده في خداع الجماهير ورجال الأمن أن نيمار كان أصيب في المباراة التي جمعت بين منتخبي البرازيل وصربيا، إذ خرج متألماً في الشوط الثاني وسط تقارير تفيد بأنه قد يغيب عن معظم المباريات المتبقية في حال واصل فريقه التألق وبلغ المباراة النهائية.

وكانت الجماهير المتواجدة في الملعب تسابقت لالتقاط صور “السيلفي” مع نجم نادي باريس سان جيرمان، قبل أن يكتشفوا الخدعة لاحقاً.

ليست المرة الأولى

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي ينتحل فيها أوليفير شخصية نيمار، إذ سبق أن خدع قناة “فوكس نيوز” الأميركية، حيث نشرت على حسابها الرسمي في موقع تويتر، والمختص بأخبار الرياضة مقطع فيديو، قيل إنه يعود للنجم نيمار، البالغ من العمر 30 عاماً.

وظهر حينها شبيه نيمار في المقطع وهو يتجول في شوارع العاصمة القطرية الدوحة، ثم اتضح لاحقاً أن ذلك الحساب قد وقع في فخ شبيه نجم برشلونة السابق.

    المزيد من منوعات

    المنتخب البرازيلي
    كأس العالم قطر ٢٢
    ضربة جديدة لمنتخب البرازيل قبل مواجهة الكاميرون بكأس العالم
    ليونيل ميسي
    كأس العالم قطر ٢٢
    بعد الهزيمة التاريخية.. ميسي: السعوديون ابكوا طفلي
    مباراة هولندا وقطر
    كأس العالم قطر ٢٢
    بالصورة.. رسالة من الجماهير للمنتخب القطري قبل المباراة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    المولدات الخاصة
    إليكم تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الثاني
    نادين نسيب نجيم
    فيديو نادين نجيم يثير الجدل.. والاخيرة ترد: هيدا خطيبي و انا حرة بحياتي
    دول الاتحاد الأوروبي تسهل التنقل لحاملي جوازات سفر الدول الأعضاء في الاتحاد
    للباحثين عن جنسية أوروبية.. دولة كبيرة تمنح تسهيلات جديدة!