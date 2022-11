فيديو.. شبيه نيمار يخدع الجماهير والأمن ويدخل مباراة البرازيل

في حادثة طريفة، تمكن أحد الأشخاص من خداع المسؤولين والسلطات المختصة في بطولة كأس العالم، المقامة حالياً في دولة قطر.

ونجح البرازيلي إيغون أوليفيرا، الذي يتابعه أكثر من نصف مليون شخص على تطبيق تيك توك، في خداع المسؤولين في مونديال قطر والدخول لأرضية الملعب الذي استضاف مباراة البرازيل وسويسرا، ظناً منهم أنه اللاعب نيمار.

Neymar was spotted walking around Doha 👀🇧🇷 pic.twitter.com/DSRoDZmbsU

فقد ظنّ المسؤولون أن أوليفيرا هو نجم فريق السامبا نيمار، نظراً للتشابه الكبير الذي يجمعهما في المظهر والبنية، وفقا لما ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية.

المعجبون تهافتوا عليه

ومما ساعده في خداع الجماهير ورجال الأمن أن نيمار كان أصيب في المباراة التي جمعت بين منتخبي البرازيل وصربيا، إذ خرج متألماً في الشوط الثاني وسط تقارير تفيد بأنه قد يغيب عن معظم المباريات المتبقية في حال واصل فريقه التألق وبلغ المباراة النهائية.

وكانت الجماهير المتواجدة في الملعب تسابقت لالتقاط صور “السيلفي” مع نجم نادي باريس سان جيرمان، قبل أن يكتشفوا الخدعة لاحقاً.

ليست المرة الأولى

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي ينتحل فيها أوليفير شخصية نيمار، إذ سبق أن خدع قناة “فوكس نيوز” الأميركية، حيث نشرت على حسابها الرسمي في موقع تويتر، والمختص بأخبار الرياضة مقطع فيديو، قيل إنه يعود للنجم نيمار، البالغ من العمر 30 عاماً.

This Neymar lookalike is buzzing for #BRA vs #SUI#FIFAWorldCup #BRASUI #Qatar2022 pic.twitter.com/77rMNvFoSd

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 28, 2022