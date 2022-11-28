فيديو.. شجار بين مشجعي إنجلترا وويلز قبل اللقاء المرتقب في كأس العالم

وقعت اشتباكات عنيفة بين مشجعي المنتخب الإنجلتري وآخرين مشجعين للمنتخب الويلزي في إسبانيا، قبل اللقاء المرتقب بين البلدين في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات الدور الأول لمونديال قطر.

وأظهر فيديو تلاكمًا وإلقاءً للكراسي بين الجانبين، أمام ملهى ليلي.

وشكلت هذه الاشتباكات مادة للتعليقات على مواقع التواصل. فقال مقدم البرامج كيفن كلانسي “صاحب القميص المخطط والقميص الأسود من نفس الفريق لكنهما ضربا بعضهما. جنون تام”.

ودوّن الموسيقي غريغ سكوت قائلا “لن أفهم أبدا كيف يمكن للبشر التصرف بهذه الطريقة”.

وكتب كيلدار غانر ساخرا “لن يكون كأس العالم أصليا حتى ترى مشجعي إنجلترا يرمون الكراسي على رؤوس الناس. يمكننا الآن إعلان افتتاح البطولة!”.

وأعربت المغردة يسرا سمير عن تفهمها لقرار قطر منع المشروبات الكحولية في ملاعب المونديال قائلة “عندما تمزج الكحول مع كرة القدم. لا عجب أن دولة قطر عدلت خططها بشأن بيع الكحول في اللحظة الأخيرة. إنها تحافظ على سلامة الجميع”.

ويلتقي المنتخبان غدا الثلاثاء في ملعب أحمد بن علي المونديالي ضمن مباريات المجموعة الثانية.

وتتصدر إنجلترا المجموعة برصيد 4 نقاط، تليها إيران برصيد 3 نقاط، ثم أمريكا بنقطتين، وأخيرا ويلز بنقطة واحدة.

ولا بديل أمام ويلز عن الفوز لإنعاش آمالها في التأهل للدور الثاني، أما إنجلترا فيكفيها التعادل لضمان الصعود.

يذكر أن إنجلترا وويلز تشكلان مع اسكتلندا دولة بريطانيا.