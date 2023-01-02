فيديو.. شيرين عبدالوهاب في "لوك عام 2023"

يبدو أن المغنية المصرية شيرين عبدالوهاب المتواجدة حاليا في لبنان، تريد افتتاح العام الجديد بتفاؤل أكبر من العام الماضي، حيث تستعد لحفلها المنتظر بالكويت يوم 12 يناير/ كانون الثاني الجاري.

ويعدّ الحفل هو الظهور الفني الأول لها، عقب تجاوز أزمتها الصحية وعودتها إلى زوجها المغني حسام حبيب.

مصفف الشعر اللبناني طوني المندلق، نشر عبر صفحته في موقع “إنستجرام”، مقطع فيديو خلال وجود شيرين عبدالوهاب داخل الصالون الخاص به، وكتب معلقا: “لوك عام 2023، لنجمتنا شيرين عبدالوهاب، استعدوا لحفلها في الكويت”.

ويتعاون “المندلق” مع شيرين منذ أكثر من 8 سنوات، إذ يتولى تصفيف شعرها في مختلف أعمالها، و هو من تولى إعادة تنسيق الشعر، قبل مشاركتها في حفل افتتاح برنامج “الدوم”، عقب واقعة ظهورها “حليقة الرأس”.

الحفل من المقرر إقامته في أرينا الكويت يوم 12 يناير، تم طرح تذاكره للحجز عبر موقعها الإلكتروني، وقسمت أسعارها إلى 10 فئات، وهي 200، و 180، و 150، و 130، و 110، و 90، و 70، و 65، و 45، و 30 (دينار كويتي).

وأكد القائمون على الحفل أن الحاضرين أكبر من 10 سنوات، وأي شخص أقل من 16 عامًا برفقة شخص بالغ يزيد عمره عن 18 عامًا، و لا يُسمح بكاميرات احترافية أو مسجلات صوت أو فيديو.