الأثنين 9 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 2 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. شيرين عبدالوهاب في "لوك عام 2023"

منذ ساعة واحدة
شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

A A A
طباعة المقال

يبدو أن المغنية المصرية شيرين عبدالوهاب المتواجدة حاليا في لبنان، تريد افتتاح العام الجديد بتفاؤل أكبر من العام الماضي، حيث تستعد لحفلها المنتظر بالكويت يوم 12 يناير/ كانون الثاني الجاري.

ويعدّ الحفل هو الظهور الفني الأول لها، عقب تجاوز أزمتها الصحية وعودتها إلى زوجها المغني حسام حبيب.

مصفف الشعر اللبناني طوني المندلق، نشر عبر صفحته في موقع “إنستجرام”، مقطع فيديو خلال وجود شيرين عبدالوهاب داخل الصالون الخاص به، وكتب معلقا: “لوك عام 2023، لنجمتنا شيرين عبدالوهاب، استعدوا لحفلها في الكويت”.

ويتعاون “المندلق” مع شيرين منذ أكثر من 8 سنوات، إذ يتولى تصفيف شعرها في مختلف أعمالها، و هو من تولى إعادة تنسيق الشعر، قبل مشاركتها في حفل افتتاح برنامج “الدوم”، عقب واقعة ظهورها “حليقة الرأس”.

الحفل من المقرر إقامته في أرينا الكويت يوم 12 يناير، تم طرح تذاكره للحجز عبر موقعها الإلكتروني، وقسمت أسعارها إلى 10 فئات، وهي 200، و 180، و 150، و 130، و 110، و 90، و 70، و 65، و 45، و 30 (دينار كويتي).

وأكد القائمون على الحفل أن الحاضرين أكبر من 10 سنوات، وأي شخص أقل من 16 عامًا برفقة شخص بالغ يزيد عمره عن 18 عامًا، و لا يُسمح بكاميرات احترافية أو مسجلات صوت أو فيديو.

    المزيد من منوعات

    الفنانة المصرية يسرا
    يسرا: زوجي لم يرحب بفكرة الانجاب وأنا بعد فترة اقتنعت
    رافائيل نادال
    كأس يونايتد للتنس.. نادال يخسر للمرة الثانية على التوالي
    احمد عز وكريم عبد العزيز
    لأول مرة منذ عامين.. كريم عبد العزيز واحمد عز خارج السباق الرمضاني

    الأكثر قراءة

    علم مصر
    فيديو فاضح بوضح النهار وأمام المارة بين شاب وفتاة في مصر
    حسن نصرالله
    بعد إصابته بجلطة دماغية.. أطباء إيرانيون لعلاج حسن نصرالله
    مرتكبي الفعل الفاضح اثناء التحقيقات
    بعد واقعة الفيديو الفاضح.. تفاصيل واعترافات جديدة وصادمة لمرتكبي الفعل