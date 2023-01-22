الأحد 29 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 22 يناير 2023 |
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فيديو صادم.. تمساح ضخم يُعيد جثة طفل غرق في النهر

منذ 3 ساعات
تمساح ضخم أعاد جثة الطفل

تمساح ضخم أعاد جثة الطفل

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صُدم سكان بلدة موارا جاوا الإندونيسية، بظهور تمساح ضخم يحمل على ظهره جثة طفل غرق سابقًا وفشلت أسرته في العثور عليه.

وانتشل التمساح في نهر ماهاكام في منطقة كالمنتان الشرقية في إندونيسيا، الطفل محمد زياد ويجايا، البالغ من العمر 4 سنوات.

ففي مقطع فيديو صادم، يمكن رؤية تمساح يحمل على ظهره جسد طفل صغير إلى ضفة النهر، بحسب شبكة تلفزيون “tvOne” الإندونيسية.

فيما اختفى التمساح على الفور في مجرى النهر، بعد أن شاهد السكان وعائلة الضحية جثة الطفل. وقام فريق البحث والإنقاذ المشترك والسكان بإجلاء الجثة على الفور لنقلها إلى البر الرئيسي.

عندما تم نقل جثة الطفل الصغير بنجاح إلى البر، لم يتم العثور على جروح فيها باستثناء عضة في الظهر اضطر التمساح لإحداثها لدى التقاط جسد الضحية من مياه النهر وحمله.

يشار إلى أنّه تم الإبلاغ سابقًا عن أن الطفل الصغير قد غرق في نهر ماهاكام، بينما كان يلعب بمفرده خلف منزله في موارا جاوا.

 

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