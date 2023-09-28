فيديو صادم.. طفلة عمرها 3 سنوات تطلق النار على نفسها!

انتشر مقطع فيديو صادم على وسائل التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة إطلاق فتاة تبلغ 3 سنوات النار على نفسها في ولاية فلوريدا الأميركية.

جاء ذلك فيما كانت بصحبة قريب لها في المنزل السبت. إلا أن الرجل كان منشغلاً بمشاهدة مباراة كرة قدم على الحاسوب المحمول، في حين كان المسدس على الأريكة!

من جهتها قالت جدة الفتاة إنها عندما علمت بالأمر اتصلت بالشرطة التي توجهت إلى موقع الحادث، وفق صحيفة “نيويورك بوست”.

كما أضافت أنه كان من المفترض أن تكون الطفلة تحت رعاية جدتها الأخرى، التي لم تظهر في الفيديو وقت وقوع الحادث.

خضعت لعملية جراحية

في حين قال الرجل إنه أعد الإفطار للفتاة ثم راقبها، حسب شبكة “سي بي إس نيوز”.

غير أنه ترك بندقيته للحظات دون مراقبة على الأريكة لأنه كان متحمساً للمباراة، على ما كشف تقرير الشرطة. وبعد سماع الطلقة، رأى الدم يسيل من يد الطفلة.

إلى ذلك تم نقل الفتاة للمستشفى حيث خضعت لعملية جراحية. ومن ثم خرجت.

فيما تم القبض على الرجل بتهمة إهمال طفل وإيذائه جسدياً.