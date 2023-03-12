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فيديو صادم.. وفاة مغني راب شهير على خشبة المسرح!

منذ ساعة واحدة
مغني الراب الشهير كوستا تيتش

مغني الراب الشهير كوستا تيتش

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في لحظة لم يكن يتوقعها أحد، سقط مغني الراب الشهير كوستا تيتش فاقداً وعيه أثناء أدائه إحدى أغانيه في مهرجان Ultra Music Festival في جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا، ليتم نقله مباشرة إلى أحد مشافي العاصمة الجنوب إفريقية.

وأعلنت عائلة تيتش فيما بعد أنه توفي لاحقًا في المستشفى الذي تم إدخاله إليه، من دون الكشف عن السبب حتى الآن.

وأظهرت لقطات مصورة على منصات التواصل الاجتماعي أن تيتش، واسمه الحقيقي كونستانتينوس تسوبانوغلو، يبدو وكأنه يتعثر ويسقط على أرض المسرح أثناء حفلته، قبل أن يساعده آخرون للوقوف على قدميه.

وواصل النجم الجنوب أفريقي الغناء بعدها، قبل أن يسقط مرة ثانية مغشيا عليه، وذلك خلال مهرجان “ألترا ميوزك” في جنوب إفريقيا.

وشكرت عائلة تيتش “كل من حضر في ساعاته الأخيرة على هذه الأرض”. وقالت في بيان على إستغرام:

“لقد دق الموت بابنا بشكل مأساوي، لقد سرق ابننا الحبيب، شقيقنا وحفيدنا، كونستانتينوس تسوبانوغلو (28 عامًا)، الذي أصبحت جنوب إفريقيا تحبه… ببالغ الأسى، نحن مجبرون على الاعتراف بوفاته في هذا الوقت… نحن ممتنون لخدمات الطوارئ وكل شخص حاضر في ساعاته الأخيرة على هذه الأرض، وكعائلة نواجه وقتًا عصيبًا بينما نحاول أن نجعل إحساس بما حدث لنا ونطلب أن نمنح الوقت والمكان”

 

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