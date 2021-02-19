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فيديو.. صحفي يتعرض للسرقة على الهواء مباشرة

19 - فبراير - 2021
صورة من الفيديو

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في حادثة غريبة ، تعرض مراسل تلفزيوني للسرقة تحت تهديد السلاح على الهواء مباشرة أثناء التصوير في وضح النهار.

في التفاصيل، تعرض الصحفي الرياضي الإكوادوري دييغو أوردينولا ومصوره للسرقة خلال بث مباشر.

وتم تصوير لحظة الهجوم ونشرها على حساب الصحفي على تويتر.

اقترب رجل مجهول يرتدي قناعا من الصحفيين وبدأ يهدد بمسدس. تمكن من سرقة الهاتف المحمول الخاص بالمشغل، بحسب ما ذكرته “تي في زفيزدا”.

حاول طاقم التصوير اللحاق بالسارق، لكنه هرب على دراجة نارية مع شريكه.

بعد الحادث، دعا أوردينولا في تغريدة على صفحته على تويتر إلى “مكافحة الجريمة في الإكوادور”.

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