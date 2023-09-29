فيديو.. صوت من داخل قبر يثير ضجة في العراق والسلطات تتحرك!

من جانب القبر في بلدة فايدة في العراق

ثارت ضجة كبيرة في العراق وعلى صفحات التواصل الاجتماعي بعد انتشار خبر سماع صوت من داخل أحد القبور في بلدة فايدة قرب مدينة دهكوك شمال العراق.

وفي التفاصيل، ادعت ابنة رجل متوفى وهو لاجئ سوري عمره 60 أصيب بسكتتين في الدماغ ودُفن قبل 40 يوم، أنها سمعت صوتاً من داخل القبر، لكن مزاعمها لم يتم تأكيدها وتجمهر الناس وأتى الإعلام.

وانتشر بين أهالي المنطقة خبر سماع صوت داخل أحد القبور وكأن شخصاً يطرق الباب محاولاً الخروج، فتجمع الناس وأتى أفراد الأمن الذين ينتظرون حالياً الموافقات القضائية لفتح القبر

الشرطة بدورها تحركت واتصلت بالقاضي لأخذ الموافقة لحفر المكان لكنه رفض بشكل قاطع وقال إنه لن يُسمح بفتح القبر.

#فيديو.. تجمع المئات بمقبرة “فايدة” في محافظة #دهوك بعد سماع صوت يشبه طرق باب من داخل قبر متوفي دُفن في المقبرة قبل 40 يوماً المتوفي لاجئ سوري يبلغ من العمر 60 عاماً وأصيب بسكتتين دماغيتين قبل وفاته pic.twitter.com/CMyDYsgNB9 — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) September 28, 2023