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فيديو.. صوت من داخل قبر يثير ضجة في العراق والسلطات تتحرك!

منذ 3 دقائق
من جانب القبر في بلدة فايدة في العراق

من جانب القبر في بلدة فايدة في العراق

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ثارت ضجة كبيرة في العراق وعلى صفحات التواصل الاجتماعي بعد انتشار خبر سماع صوت من داخل أحد القبور في بلدة فايدة قرب مدينة دهكوك شمال العراق.

وفي التفاصيل، ادعت ابنة رجل متوفى وهو لاجئ سوري عمره 60 أصيب بسكتتين في الدماغ ودُفن قبل 40 يوم، أنها سمعت صوتاً من داخل القبر، لكن مزاعمها لم يتم تأكيدها وتجمهر الناس وأتى الإعلام.

وانتشر بين أهالي المنطقة خبر سماع صوت داخل أحد القبور وكأن شخصاً يطرق الباب محاولاً الخروج، فتجمع الناس وأتى أفراد الأمن الذين ينتظرون حالياً الموافقات القضائية لفتح القبر

الشرطة بدورها تحركت واتصلت بالقاضي لأخذ الموافقة لحفر المكان لكنه رفض بشكل قاطع وقال إنه لن يُسمح بفتح القبر.

 

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