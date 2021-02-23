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فيديو.. صيني يقطع الكهرباء عن آلاف المنازل بحركة رياضية

23 - فبراير - 2021
تعبيرية

تعبيرية

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تسلق رجل في الصين عمود كهرباء في مدينة تشنغدو، حيث قام بحركات رياضية من الأعلى، ما أذهل المتفرجين في الموقع وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل، وفق وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية أن الشرطة اقتادت الرجل الذي لم تذكر اسمه بعد تصرفه الغريب مساء الأحد في ضواحي مدينة تشنغدو. وهو لم يصب بأي أذى.

ونشر مقطع فيديو على خدمة ويبو الصينية للتدوينات القصيرة يظهر الرجل معلقا على علو 10 أمتار في الهواء وهو يمارس تمارين معدة من أعلى عمود الكهرباء.

قالت صحيفة الشعب الحكومية “قطعت شركة الكهرباء المحلية التيار بصورة طارئة، ما حرم عشرات آلاف المنازل من التغذية”.

وذكرت صحيفة “ذي بيبر” في شنغهاي أن أفرادا في خدمات الطوارئ، بينهم عاملون في المجال الطبي، هرعوا إلى المكان.

ولم يتضح هدف الرجل من هذه الخطوة لكن وسائل الإعلام الحكومية حذرت من تقليد أي شخص لهذا السلوك “الخطر”.

وشكّلت الحادثة موضوعا ساخنا على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية مع سيل من الرسائل المرتبطة به.

وقال أحد مستخدمي شبكة ويبو تأثر بانقطاع الكهرباء جراء هذه الحادثة “لقد انزعجت لانقطاع التيار الكهربائي، وعندما اطلعت على الأخبار وعرفت السبب شعرت بالضيق والمتعة في الوقت عينه”.

وانتقد مستخدم آخر الخطوة قائلا إن قطع التيار الكهربائي “قد يهدر أموالا طائلة وقد يؤدي إلى وقوع حادث مميت”.

وتعذر الحصول على تعليق الشرطة بشأن الحادث.

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