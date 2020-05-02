فيديو .. طاقم تمريض يرقص بجثة كتب عليها “كوفيد 19”

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تتوالى تداعيات فيروس كورونا المستجد بكافة تفاصيله ، حيث أثار مقطع لطاقم تمريض يؤدي رقصة “التابوت” الشهيرة، وهو يحمل جثة كتب عليها عبارة “كوفيد 19″، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتعرض المقطع الذي تم نشره عبر تطبيق “تيك توك”، لانتقادات واسعة.

وعبر آخرون عن دعمهم لطاقم التمريض، حيث أن الطاقم يحمل جثة ترمز إلى الفيروس وقد تغلبوا عليه.

ويظهر أن من داخل الكيس هو أحد زملائهم.

ويعتقد أن الفيديو تم تصويره في مستشفى بسان خوان في بورتوريكو.

يواصل فيروس كورونا تفشيه حول العالم، حيث تجاوز تعداد المصابين به 3 ملايين، في حين تخطى تعداد الوفيات الناجمة عن الوباء حاجز الـ200 ألف.

وتعد الولايات المتحدة التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير، الدولة الأكثر تضررا في العالم من الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، إذ إنها تضم لوحدها ثلث الإصابات وربع الوفيات الناجمة عن الفيروس في العالم