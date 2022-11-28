فيديو "طريف" لنجم المنتخب البولندي ليفاندوفسكي مع مشجع سعودي

موقف طريف لنجم المنتخب البولندي ليفاندوفسكي مع مشجع سعودي

أهدى روبرت ليفاندوفسكي مهاجم منتخب بولندا قميصا بتوقيعه إلى مشجع يرتدي قميص منتخب السعودية بعدما نشر مقطع فيديو يرقص فيه بقميص يحمل اسم اللاعب بعدما سجل قائد بولندا هدفا في فوز بلاده 2-صفر على المنتخب السعودي في كأس العالم لكرة القدم أمس السبت.

ونشر المشجع، الذي لم يذكر اسمه، الفيديو بينما كان يستبدل قميص السعودية بقميص يحمل في ظهره اسم ليفاندوفسكي. وبدأ المشجع في الرقص والاحتفال بعد ذلك.

وكرر المشجع رقصه بنفس الطريقة عند مقابلة ليفاندوفسكي وبدا سعيدا أمام مهاجم برشلونة قبل أن يعانقه وينال القميص الموقع من هداف بايرن ميونيخ السابق.

وسجل ليفاندوفسكي هدفه الأول على الإطلاق في كأس العالم ليهدي بولندا فوزا ثمينا على السعودية في المجموعة الثالثة.

وتحتاج بولندا للتعادل في ختام دور المجموعات مع الأرجنتين يوم الأربعاء لضمان التأهل للدور الثاني.

Oczywiście admin był na posterunku i nagrał dla Was całe zdarzenie. 😍 pic.twitter.com/cAavCbqadF — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 27, 2022