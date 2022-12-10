السبت 16 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 10 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. طفل كرواتي يواسي نيمار بعد الخروج من كأس العالم

منذ 36 دقيقة
نجل بيريسيتش يواسي نيمار

نجل بيريسيتش يواسي نيمار

A A A
طباعة المقال

شهدت مباراة البرازيل وكرواتيا في ربع نهائي كأس العالم لقطة رائعة، بطلها طفل صغير، هو ابن اللاعب الكرواتي إيفان بيريسيتش والبرازيلي نيمار.

وتغلبت كرواتيا بركلات الترجيح على البرازيل 4-2 لتحجز أول مقعد في الدور قبل النهائي بكأس العالم لكرة القدم في قطر، اليوم الجمعة.

وتداول مغردون فيديو لابن اللاعب الكرواتي إيفان بيريسيتش وهو يواسي نيمار بعد المباراة؛ بعد خروج البرازيل، ليتقبل منه نيمار التحية ويحتضنه.

وشكلت كرواتيا أول أضلاع المربع الذهبي في مونديال قطر 2022 بفوزها على البرازيل بركلات الجزاء الترجيحية (4-2)، الجمعة، بعد مباراة مثيرة انتهى وقتاها الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله، في استاد “المدينة التعليمية”.

وتفوقت كرواتيا، وصيفة بطلة 2018، بركلات الترجيح للمرة الثانية على التوالي في البطولة بعد الفوز على اليابان في دور الـ16، والآن تنتظر الفائز من مواجهة الأرجنتين وهولندا.

وفي ليلة مفعمة بالإثارة والتوتر اعتقد نيمار نجم البرازيل أنه حسم المباراة بهدف في الوقت الإضافي لأبطال العالم خمس مرات.

وتعادل البديل برونو بتكوفيتش بتسديدة بالقدم اليسرى قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الإضافي؛ ليفطر قلوب البرازيليين في استاد المدينة التعليمية بالدوحة.

الحارس ليفاكوفيتش واصل تألقه وتميزه في الأوقات الحاسمة وتصدى للركلة الأولى قبل أن يُضيع ماركينيوس الركلة الأخيرة لتعبر كرواتيا إلى الدور القادم، وتقصي البرازيل من الدور ربع النهائي للمرة الثانية على التوالي.

    المزيد من منوعات

    جائزة نوبل
    لأول مرة منذ عامين.. إقامة حفل جوائز نوبل في ستوكهولم
    زينة ترحيني
    وفاة ملكة جمال سابقة في ظروف غامضة
    مدرب المنتخب البرازيل أدينور ليوناردو باتشي المعروف بـ"تيتي"
    كأس العالم قطر ٢٢
    بعد الخسارة... مدرّب البرازيل يعلن استقالته

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قائد الجيش جوزاف عون
    العماد عون يقترب من بعبدا... تسوية شاملة ومن ضمنها رئاسة الحكومة
    زينة ترحيني
    وفاة ملكة جمال سابقة في ظروف غامضة
    القاضية غادة عون
    القاضية عون لستيفاني صليبا: ناطرتك!