فيديو.. طفل كرواتي يواسي نيمار بعد الخروج من كأس العالم

شهدت مباراة البرازيل وكرواتيا في ربع نهائي كأس العالم لقطة رائعة، بطلها طفل صغير، هو ابن اللاعب الكرواتي إيفان بيريسيتش والبرازيلي نيمار.

وتغلبت كرواتيا بركلات الترجيح على البرازيل 4-2 لتحجز أول مقعد في الدور قبل النهائي بكأس العالم لكرة القدم في قطر، اليوم الجمعة.

وتداول مغردون فيديو لابن اللاعب الكرواتي إيفان بيريسيتش وهو يواسي نيمار بعد المباراة؛ بعد خروج البرازيل، ليتقبل منه نيمار التحية ويحتضنه.

🚨 Lovely moment as a child from the celebrating Croatia squad – looks like Ivan Perisic family – runs over to console Neymar after #HRV shock Brazil to end #BRA dream of 1st #FIFAWorldCup since 2002 & record-extending 6th titlehttps://t.co/cyXMYoPulg@TheAthleticFC #Qatar2022 pic.twitter.com/HU2tZthP82 — David Ornstein (@David_Ornstein) December 9, 2022

وشكلت كرواتيا أول أضلاع المربع الذهبي في مونديال قطر 2022 بفوزها على البرازيل بركلات الجزاء الترجيحية (4-2)، الجمعة، بعد مباراة مثيرة انتهى وقتاها الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله، في استاد “المدينة التعليمية”.

وتفوقت كرواتيا، وصيفة بطلة 2018، بركلات الترجيح للمرة الثانية على التوالي في البطولة بعد الفوز على اليابان في دور الـ16، والآن تنتظر الفائز من مواجهة الأرجنتين وهولندا.

وفي ليلة مفعمة بالإثارة والتوتر اعتقد نيمار نجم البرازيل أنه حسم المباراة بهدف في الوقت الإضافي لأبطال العالم خمس مرات.

وتعادل البديل برونو بتكوفيتش بتسديدة بالقدم اليسرى قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الإضافي؛ ليفطر قلوب البرازيليين في استاد المدينة التعليمية بالدوحة.

الحارس ليفاكوفيتش واصل تألقه وتميزه في الأوقات الحاسمة وتصدى للركلة الأولى قبل أن يُضيع ماركينيوس الركلة الأخيرة لتعبر كرواتيا إلى الدور القادم، وتقصي البرازيل من الدور ربع النهائي للمرة الثانية على التوالي.