فيديو.. طفل كرواتي يواسي نيمار بعد الخروج من كأس العالم

شهدت مباراة البرازيل وكرواتيا في ربع نهائي كأس العالم لقطة رائعة، بطلها طفل صغير، هو ابن اللاعب الكرواتي إيفان بيريسيتش والبرازيلي نيمار.

وتغلبت كرواتيا بركلات الترجيح على البرازيل 4-2 لتحجز أول مقعد في الدور قبل النهائي بكأس العالم لكرة القدم في قطر، اليوم الجمعة.

وتداول مغردون فيديو لابن اللاعب الكرواتي إيفان بيريسيتش وهو يواسي نيمار بعد المباراة؛ بعد خروج البرازيل، ليتقبل منه نيمار التحية ويحتضنه.

🚨 Lovely moment as a child from the celebrating Croatia squad – looks like Ivan Perisic family – runs over to console Neymar after #HRV shock Brazil to end #BRA dream of 1st #FIFAWorldCup since 2002 & record-extending 6th titlehttps://t.co/cyXMYoPulg@TheAthleticFC #Qatar2022 pic.twitter.com/HU2tZthP82

— David Ornstein (@David_Ornstein) December 9, 2022