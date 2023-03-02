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فيديو.. "ظهر محمد صلاح" يلفت الأنظار في مباراة ولفرهامبتون

منذ ساعة واحدة
محمد صلاح وآثار الحجامة

محمد صلاح وآثار الحجامة

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لفت محمد صلاح الأنظار، الأربعاء، ليس فقط بالهدف الذي سجله مع ليفربول وحمل رقم 300 في مسيرته مع الأندية ومنتخب مصر، بل أيضا بآثار الحجامة التي ظهرت على ظهره عقب مواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل النجم المصري وزميله الهولندي فيرجيل فان دايك هدفي الفوز على الضيوف، ليقفز ليفربول إلى المركز السادس ويحيي آماله في بلوغ المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبعد اللقاء، خلع صلاح قميصه ليهديه لأحد مشجعي الـ”ريدز” في المدرجات، كاشفا عن آثار الحجامة على ظهره، حسب مقطع فيديو نشره النادي وأثار انتباه متابعي منصات التواصل الاجتماعي.

وقال أحد عشاق ليفربول وصلاح تعليقا على الفيديو في “فيسبوك”: “هل انتبه أحد لشيء؟ أعتقد أن صلاح خضع للحجامة”.

بينما علق آخر: “آثار الحجامة على ظهر فخر العرب أبو مكة”.

وأضاف ثالث: “أبو صلاح والحجامة. بإذن الله في القمة”.

الحجامة ونجوم الكرة

• هي ممارسة طبية قديمة تهدف لاستشفاء الجسد وتخليصه من السموم، عبر شفط الدم غير المرغوب فيه من الظهر.

• مؤخرا اعتاد عدد من نجوم كرة القدم في العالم إجراء الحجامة بين الحين والآخر، أبرزهم كريم بنزيمة هداف ريال مدريد الإسباني، ومؤخرا ظهرت آثارها على الأسطورة كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.

• كثيرا ما أشاد بنزيمة بالأثر الإيجابي للحجامة على جسده، ووصفها ذات مرة بأنها “أفضل علاج على الإطلاق”.

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