الأثنين 7 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 10 يناير 2022 |
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فيديو.. ظهور وميض هائل في الصين قبل اندلاع زلزال ضخم

منذ 33 دقيقة
ظاهرة أضواء الزلازل- تعبيرية

ظاهرة أضواء الزلازل- تعبيرية

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رصدت كاميرا مراقبة وميض ضوء قبل الزلزال الذي اندلع يوم أمس الأول السبت، في مقاطعة تشنغهاي بالصين.

حدث وميض ساطع قبل الهزات مباشرة بشكل ملحوظ سجلته كمرات المراقبة بكل وضوح، حسبما ذكرت شبكة “سي جي تي إن”.

سجلت الكاميرات على الأرجح انفجار محول كهرباء بعيد عن موقع التصوير، بينما وصلت الاهتزازات تحت الأرض إلى المبنى، مما تسبب بظهور الفلاش الذي سبق الهزات.

وفقًا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC)، بلغت شدة الزلزال 6.3 على مقياس ريختر.

وفقا لعلماء الزلازل المحليين، كان الشدة 6.9 درجة. ضرب الزلزال منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة في شمال غرب البلاد، لكن السكان شعروا بالزلزال في بعض المدن الكبيرة.

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