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فيديو.. عجوز تسقط على قضبان قطار وهذا ما حدث

30 - يونيو - 2021
قطار- تعبيرية

قطار- تعبيرية

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محطات القطارات ومترو الأنفاق من الأماكن التي تشهد ازدحاما، وبينما كان مجموعة من الركاب ينتظرون القطار في إحدى المحطات بالصين،فوجئوا بسقوط أحد الركاب أثناء تحرك القطار أو قبل وصوله بوقت قصير.

وكثيرا ما نسمع عن حوادث سقطة بعضهم أمام عربات القطارات، وبينما يتمكن بقية المسافرين من إنقاذ بعض الحالات، يكون الموت المحتوم هو مصير آخرين لأنه لم يكن هناك متسع من الوقت.

وفي إحدى محطات القطارات في الصين، يرصد مقطع فيديو سقوط سيدة عجوز على قضبان إحدى القطارات وتعرضها للإغماء، بينما يقف الركاب على الرصيف في حيرة من أمرهم.

لكن أحد الركاب الذين ينتظرون القطار، قرر أن يقوم بعمل بطولي ليترك حقائبه على الرصيف ويقفز على قضبان القطار لإنقاذ السيدة العجوز بمساعدة شخص آخر يبدو أنه من العاملين داخل المحطة.

ويظهر الفيديو الذي نشرته صفحة “بيوتيفل تشاينا” تفاصيل الحادث، الذي لم ينتج عنه ضحايا بسبب إقدام هذا الشاب على ما قام به من عمل بطولي.

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