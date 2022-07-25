الأثنين 26 ذو الحجة 1443 ﻫ - 25 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. عريس يفاجئ زوجته بتصرف غير متوقع في ليلة زفافهما

منذ 40 دقيقة
عروسين "صورة تعبيرية"

عروسين "صورة تعبيرية"

A A A
طباعة المقال

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو يظهر شابا وهو يعزف مقطوعة موسيقية لزوجته في ليلة زفافهما.

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل مع الفيديو، الذين اعتبر بعضهم ما قام به الشاب الذي قالوا إنه سعودي، تصرفا غير معتاد في المملكة، طارحين عدة أسئلة عن هوية العريس ومكان حفل الزفاف.

وعلق الإعلامي السعودي قاسم الخبراني، على الحادثة، متسائلا بالقول: ”هل ستصبح ظاهرة عزف العريس ظاهرة في المجتمع السعودي“.

ولاقت الفكرة استحسان البعض، إذ علقت ناشطة على الفيديو، بالقول: ”تدرين أني عازفة بيانو محترفة وأعرف أعزف مقطوعات متنوعة جدا وحاليا قاعده أتعلم الكمان، وبإذن الله أصير بارعة فيه وبعزف في زواجي إن شاء الله“.

في المقابل، أثار تصرف الشاب، انتقادات البعض، حيث قالت نورة بنت عبدالرحمن: ”لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف يبدأ حياته وأول ليلة من زواجه بشي محرم (عزف موسيقى) !!!؟؟؟؟ هذا بدلاً من أن يصلي لله ركعتين ويدعو ربه بالتوفيق والسعاده ؟؟؟“.

 

    المزيد من منوعات

    نوال الزغبي
    نوال الزغبي تدعم شيرين عبد الوهاب في أزمتها مع حسام حبيب
    الدوري الإنجليزي
    الدوري الإنجليزي.. عقوبات صارمة لمواجهة اجتياح الملاعب وإلقاء قنابل الدخان
    ميسي وراموس
    فيديو.. ميسي يعاتب راموس بسبب تدخله القوي في التدريبات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    منتخب لبنان لكرة السلة
    فيديو اللحظات الأخيرة.. منتخب لبنان لكرة السلة يتأهل لنهائي كأس آسيا
    الرئيس نجيب ميقاتي
    ميقاتي معلقاً على فوز منتخب لبنان.. "لن يعكره صوت نشاز"!!
    معمل الزهراني
    تشغيل معمل الزهراني الحراري يعوّض عن دير عمار: التقنين مستقرّ