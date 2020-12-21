فيديو عفوي لعائلة ريما فقيه يحقق 40 ألف مشاهدة

شاركت ملكة جمال أميركا السابقة اللبنانية الأصل ريما فقيه متابعيها على إنستغرام بفيديو عفوي وثّق العلاقة المميزة بين أطفالها الثلاثة، ريما الصغيرة وجوزف وأميرة. ومن خلال الفيديو، الذي حصد نحو 40 ألف مشاهدة، فيمكن رؤية الأطفال وهم يغمرون بعضهم.

إشارة الى أن المتابعين تفاعلوا بشكل كبير مع هذا الفيديو. يذكر أنه على أثر انفجار المرفأ، سارعت فقيه وزوجها للمساعدة، إذ أعلن مركز سرطان الأطفال في لبنان تسلّمه مبلغ 260 ألف دولار أميركيّ، وهو عبارة عن الحصيلة التي خُصّصت للمركز نتيجة حملة التبرّعات التي أُطلقت من خلال جمعيّة Global Citizen العالميّة تحت عنوان Global Aid For Lebanon عقب انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب.

وكان المُنتج العالميّ وسيم SAL صليبي قد أطلق الحملة لمُساعدة المُتضرّرين بدعم من زوجته ريما فقيه سفيرة مركز سرطان الأطفال في لبنان للعام 2020.

يُذكر أنّ خمسة أطفال مُصابين بالسرطان يُعالجهم المركز من دون أيّ كلفة على أهلهم، سيستفيدون من هذا الدعم.

‎وأصدر المركز بياناً جاء فيه: “عندما أخذنا على عاتقنا مسؤوليّة دعم جميع الأطفال المُصابين بالسرطان في لبنان في أيّ مُستشفى كان، لم يكن لدينا المبالغ اللازمة لتنفيذ ذلك. ولكن كنّا نملك الإيمان. كنّا نؤمن بأن علاج الأطفال لن يتأثر بالتضرّر الذي لحق بالمركز الطبيّ الذي يحضنهم، وكنا واثقين بأن داعمينا سيسعون إلى ذلك من دون أدنى شكّ. وكان الثنائيّ ريما وSAL أوّل من استجاب”.

‎وشكر المركز استجابتهما الفوريّة التي جاءت مباشرة من القلب، وحرّكت نجوماً عالميّين نذكر من بينهم “The Weeknd” الذي خصّص للحملة مبلغاً كبيراً أضف إلى كثر من أصحاب القلوب الطيّبة الذين حوّلوا بوقوفهم إلى جانب أطفالنا هذه القضيّة إلى صرخة سمعها العالم.