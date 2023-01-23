الأثنين 1 رجب 1444 ﻫ - 23 يناير 2023 |
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فيديو.. "علكة" أنشيلوتي تخطف الأنظار في مباراة ريال مدريد

منذ ساعة واحدة
كارلو أنشيلوتي

كارلو أنشيلوتي

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خطف الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الأنظار وذلك عقب نهاية مواجهة فريقه الصعبة ضد مضيفه أتلتيك بلباو.

واستجاب أنشيلوتي، لطلب غريب من مشجع تواجد في المدرجات خلال مباراة فريقه ضد مضيفه أتلتيك بلباو.

وحقق ريال مدريد، مساء أمس الأحد، فوزا ثمينا على مضيفه أتلتيك بلباو بنتيجة 2-0 في ملعبه “سان ماميس”، ضمن منافسات الجولة رقم 18 من الدوري الإسباني.

ويعد الفوز هو الأول لريال مدريد في الليغا بعد الخسارة أمام فياريال في الجولة قبل الماضية من المسابقة بنتيجة 1-2.

وبحسب الفيديو الذي نشره المشجع، إذ ظهر وهو يرتدي قميص منتخب المغرب، على منصة “تيك توك”، فإن الأخير طلب من أنشيلوتي الحصول على “علكة”.

وبالفعل استجاب أنشيلوتي لطلب المشجع وأهدى له “العلكة”.

واعتاد المدرب الإيطالي مضغ العلكة خلال تواجده على دكة البدلاء خلال كل مباريات فريقه في جميع المسابقات، تجنبا لتدخين السجائر الممنوع قانونا منذ أن كان مدربا لبايرن ميونخ الألماني.

وأكد أنشلوتي في حديث سابق له بشأن سر مضغ “العلكة” خلال المباريات، باعتبارها تساعده على التركيز أكثر، من خلال ضخ كميات كبيرة من الدماء في المخ، وبالتالي اتخاذ القرارات الصحيحة خلال المباريات، والتركيز في كافة تفاصيلها.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 41 في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر.

كما أصبح كريم بنزيما الهداف الأول لريال مدريد في الدوري الإسباني بالتساوي مع الأسطورة السابق راؤول غونزاليس برصيد 228 هدفا لكل منهما.

كما أصبح الخامس في قائمة هدافي الدوري الإسباني بشكل عام عبر التاريخ بالتساوي مع راؤول بعد كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وزارا هوغو سانشيز.

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