فيديو غامض.. شرطيّ يُطلق النار على شاب يأكل "البرغر" في سيارته

يخضع شاب أميركي يبلغ ١٧ عامًا لعمليات جراحية بهدف ترقيع ثقوب في أعضائه، بعدما أطلق شرطي من تكساس النار عليه عدة مرات في موقف تابع لأحد متاجر ماكدونالدز، وفق محامي العائلة.

المحامي “براين باورز” أبلغ موقع إنسايدر بأن ” إيريك كانتو” الذي يبدو أنه كان يأكل البرغر في سيارته قبل أن يتعرض لإطلاق النار في الثاني من تشرين الأول، لا يزال على أجهزة الإنعاش.

وأضاف: ” إنهما أسبوعان من المأساة منذ اليوم الذي تعرض فيه إيريك لعدة طلقات نارية”، قال باورز في رسالة نصية متحدثًا باسم العائلة”، مشيرًا الى أن الرصاصات اخترقت معدته وكبده ورئتيه ويديه، وأن جسده عانى كثيرًا من الضرر، واحتاج الى جراحات كثيرة لإبقائه حيًا.

وقال “جورج راموس”، صديق كانتو إنه كان نشيطًا ورياضيًا. وتذكر راموس الأيام التي كانوا يمارسون فيها الرياضة، ويتسكّع مع كانتو وأصدقاء آخرين خارج المدرسة. وأضاف: “كان الأسرع بيننا في الألعاب الرياضية. إنه شاب طموح. كان دائمًا لديه أهداف كبيرة”.

وعقب الحادثة، صُرف الشرطي “جايمس بريناند” من الخدمة، بعد يومين من إطلاقه النار على الشاب. وقد اعتُقل بريناند البالغ ٢٥ عامًا، ونُسبت اليه تهمة الاعتداء المتشدد من قبل موظف عام.

وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا الجسم، ونشره مركز الشرطة في سان أنطونيو، شرطيًا وهو يمشي باتجاه سيارة سوداء. وفجأة، فتح الشرطي باب سائق السيارة، وظهر الشاب كانتو الذي بدا انه يأكل البرغر، وسُمع بريناند وهو يقول: “اخرج من السيارة”.

“لماذا”، سأل كانتو الشرطي وأرجع السيارة الى الوراء، قبل أن يحاول الذهاب بعيدًا، حيث بدأ بريناند إطلاق النار باتجاه السيارة.