حدث غريب.. فيديو لأسرع طرد في تاريخ الدوري الإيطالي!

لم يكن يخطر بمهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، مويس كين، أن يسجل رقماً قياسياً كصاحب أسرع عملية طرد في تاريخ الدوري الإيطالي، بعد ملامسته لأرض الملاعب لأقل من دقيقة.

المباراة التي شهدت تنافساً كبيراً بين نادي يوفنتوس و نادي روما على ملعب “الأولمبيكو”، انتهت بفوز الأخير بهدف مقابل لا شيء، سجله نجم نادي روما جيانلوكا مانشيني من تسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 53.

اللقطة الأبرز في المباراة كان بطلها مويس كين مهاجم يوفنتوس البديل والذي دخل في الدقيقة 88:59 بديلا للكولومبي خوان كوادرادو.

لكن المفاجأة المدوية، هي تعرض مويس كين للطرد المباشر بعد 40 ثانية على مشاركته وسط حالة من الذهول أصابت لاعبي يوفنتوس والمدرب ماسيميليانو أليجري.

ونال مويس كين هذه البطاقة الحمراء المباشرة نتيجة قيامه بالاعتداء بدون كرة على جيانلوكا مانشيني صاحب هدف اللقاء الوحيد.

دخل بديلاً وخرج مطروداً في أقل من دقيقة! شاهد المشاركة القصيرة جداً للاعب مويس كين في المباراة#روما_يوفنتوس #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/9I82YUPNOm — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 5, 2023

أليجري لام مويس كين كثيرا، وهو خارج من أرض الملعب، خاصة وأنه قرر نزوله لكي يساهم في عودة فريقه للمباراة.

وبتلك النتيجة، رفع “الذئاب” رصيدهم إلى 47 نقطة بعد هذا الفوز بالتساوي مع ميلان، وصاروا في المركز الرابع.