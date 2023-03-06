الأثنين 14 شعبان 1444 ﻫ - 6 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حدث غريب.. فيديو لأسرع طرد في تاريخ الدوري الإيطالي!

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 6 - مارس - 2023 12:59 مساءً
لحظة طرد مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي مويس كين

لحظة طرد مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي مويس كين

A A A
طباعة المقال

لم يكن يخطر بمهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، مويس كين، أن يسجل رقماً قياسياً كصاحب أسرع عملية طرد في تاريخ الدوري الإيطالي، بعد ملامسته لأرض الملاعب لأقل من دقيقة.

المباراة التي شهدت تنافساً كبيراً بين نادي يوفنتوس و نادي روما على ملعب “الأولمبيكو”، انتهت بفوز الأخير بهدف مقابل لا شيء، سجله نجم نادي روما جيانلوكا مانشيني من تسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 53.

اللقطة الأبرز في المباراة كان بطلها مويس كين مهاجم يوفنتوس البديل والذي دخل في الدقيقة 88:59 بديلا للكولومبي خوان كوادرادو.

لكن المفاجأة المدوية، هي تعرض مويس كين للطرد المباشر بعد 40 ثانية على مشاركته وسط حالة من الذهول أصابت لاعبي يوفنتوس والمدرب ماسيميليانو أليجري.

ونال مويس كين هذه البطاقة الحمراء المباشرة نتيجة قيامه بالاعتداء بدون كرة على جيانلوكا مانشيني صاحب هدف اللقاء الوحيد.

أليجري لام مويس كين كثيرا، وهو خارج من أرض الملعب، خاصة وأنه قرر نزوله لكي يساهم في عودة فريقه للمباراة.

وبتلك النتيجة، رفع “الذئاب” رصيدهم إلى 47 نقطة بعد هذا الفوز بالتساوي مع ميلان، وصاروا في المركز الرابع.

    المزيد من منوعات

    الممثل الهندي الشهير أميتاب باتشان
    كسر مؤلم.. النجم الهندي "أميتاب باتشان" يتعرض لإصابة خلال التصوير
    مدافع راسينغ أبيدجان مصطفى سيلا
    بالفيديو.. لحظة وفاة لاعب كرة قدم بين زملائه على أرض الملعب!
    سعد لمجرد وإليسا
    بالفيديو ـ بعد مطالبتها بحذف "من أول دقيقة"... إليسا تردّ بأسلوبها

    الأكثر قراءة

    لحظة قيام سيارة بصدم فتاتَيْن
    بالفيديو.. مشهد مروّع للحظة صدم فتاتَيْن في بعلبك
    وادي جهنم في عكار
    هلع في عكار.. "أصوات غريبة" تخرج من الصخور وخشية من زلزال آت!
    حزب الله
    تطورات "بالغة الخطورة".. واستدعاء لـ "حزب الله" إلى موسكو!