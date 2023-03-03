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فيديو غريب.. تصرف جنوني لعشرات أسماك القرش الهائجة!

منذ 39 دقيقة
آخر تحديث: 3 - مارس - 2023 3:15 صباحًا
تجمع عدد كبير من أسماك القرش الهائجة بحالة جنونية في محاولة الوصول إلى الطعم الذي رماه الصيادون

تجمع عدد كبير من أسماك القرش الهائجة بحالة جنونية في محاولة الوصول إلى الطعم الذي رماه الصيادون

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لم يتوقع صيادون أمريكيون، أن تتم محاصرتهم بشكل غريب ومفاجئ من عشرات أسماك القرش الباحثة، خلال محاولتهم اصطياد سمكة التونة صفراء الزعانف قبالة سواحل لويزيانا بالولايات المتحدة.

وقد نشرت صحيفة واشنطن بوست مقطع فيديو صورة أحد الصيادين ويدعى ديلون ماي، يظهر تجمع عدد كبير من أسماك القرش الهائجة بحالة جنونية في محاولة الوصول إلى الطعم الذي رماه الصيادون أصلا للوصول إلى أسماك التونة.

ويقول ديلون ماي أنه كان على متن قارب صيد برفقة أصدقاءه، وفجأة لاحظوا حركة غريبة في المياه تشبه حالة الغليان، فاعتقدوا بداية أنها حركة أسماك التونة، ليكتشفوا لاحقا أن الضجيج ذاك سببه عشرات من أسماك القرش، مضيفا أن الحالة أثارت رعب من كانوا على المركب.

يشار إلى أن أسماك القرش يمكنها البقاء لمدة تصل إلى 6 أسابيع دون طعام، ولكن بعد ذلك تدخل مرحلة الأكل والبحث عن مصدر غذائي، وبإمكانها أن تأكل أي شيء، وفي حال لم يكن هناك إمدادات وفيرة من اللحوم في المنطقة، يلجؤون إلى أكل النباتات البحرية.

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