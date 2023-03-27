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فيديو غريب.. عمدة البندقية يبحث عن شخص ليمنحه "شهادة بالغباء"!

منذ ساعة واحدة
البندقية

البندقية

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طالب عمدة مدينة البندقية الإبطالية “لويجي بروجنارو” بالبحث عن شخص قام بفعل غريب جداً أثار استهجان العمدة وسكان المدينة، مطالبين بمحاسبته.

ووثقت كاميرا فيديو، الرجل الذي تبحث عنه المدينة، وهو يقفز من مبنى عال مكوّن من 3 طوابق إلى قناة مائية، مما دفع بالعمدة “بروجنارو” بوصفه بأنه “أحمق”، متوعداً بأنه يعطيه شهادة بالغباء وكثيراً من الركلات بسبب هذا الفعل.

وأكد “بروجنارو” أنه سيتم القبض على صاحب الفعل الغبي وصديقه الذي صوّر مقطع الفيديو.

وأظهر المقطع الذي انتشر بسرعة خلال الساعات الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رجلاً مرتديا سروالاً داخلياً قصيراً فقط، يقفز من مكان مرتفع إلى القناة المائية على بطنه.

إلى ذلك، أكد العمدة أن السلطات تحقق بكيفية وصول الرجل إلى أعلى المبنى الخاص، وتحديد مكانه لمعاقبته، مطالبا من الناس تقديم أي معلومة عنه.

وختم قائلاً: “لقد خاطر بحياته في تلك القفزة، إنهم لا يفهمون الخطر الذي يخلقونه في هذه المدينة.. ماذا لو مر قارب في الأسفل؟”.مضيفاً: “هذه القفزة ليست سوى أحدث تقرير عن أشخاص يتصرفون بشكل سيئ في إيطاليا”.

يذكر أن إيطاليا كانت قبضت العام الماضي على أكثر من 40 سائحا بسبب السباحة عراة في بعض الأحيان في قنوات البندقية، كما قبض على رجل واحد لركوب الأمواج في القناة الكبرى.

    المصدر :
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