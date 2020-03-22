فيديو.. فتاة أردنية تخالف حظر التجول “بالرقص في الشارع”

ضبطت السلطات الأردنية فتاة خالفت حظر التجول المفروض ضمن إجراءات احتواء وباء كورونا، بعد أن جرى تداول مقطع مصور لها وهي ترقص في الشارع.

وقال المتحدث باسم مديرية الأمن العام على صفحتها الرسمية بموقع تويتر إن “العاملون في الأمن الوقائي وبعد متابعتهم لفيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله فتاة خرقت حظر التجول، وقامت بإيقاف مركبتها بمنتصف الطريق والنزول من المركبة والقيام بحركات راقصة، فقد تمكنوا من تحديد هويتها وجرى ضبطها”.

وتظهر بالفيديو فتاة ترتدي عباءة ونقاب في الفيديو الذي صور من أعلى، وقد ترجلت من سيارتها وسط الطريق وقامت بحركات راقصة.

وبدأت السلطات الأدنية تطبيق حظر تجول صارم فرضته الحكومة ابتداء من صباح السبت، في أحدث الخطوات التي يتخذها الأردن لمواجهة فيروس كورونا مع تزايد عدد المصابين.

وضبط الأمن الأردني مئات المخالفات لحظر التجوال، خلال 24 ساعة من تطبيقه..

في ظل حظر التجول بـ #الأردن بسبب كورونا.. شاهد: فتاة منتقبة “ترقص” في شارع بالعاصمة عمان!https://t.co/ObHWejAslM pic.twitter.com/bbh9FakK72 — صحيفة المرصد (@marsdnews24) March 21, 2020

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