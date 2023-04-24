فيديو.. فضل شاكر يطرح البرومو التشويقي لأغنية "ولدنة"

شوق النجم فضل شاكر جمهوره ومتابعيه لأغنيته الجديد القادمة “ولدنة”، والتي من المقرر طرحها في الايام المقبلة، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر 2023.

وطرح فضل البرومو الدعائي الرسمي للأغنية عبر حسابه الرسمي “تويتر”، وعلق عليه قائلاً: “ولدنة .. ولّا عم بتسايرني ؟، اوعى تتسلى تروح و تهجرني”.

وكان طرح فضل شاكر، مؤخراً، أغنية “صعبان عليك حالي”، عبر “يوتيوب”، وهي من كلمات الشاعر مصطفى مرسي، وألحان وتوزيع خالد عز.

واحتفل النجم فضل شاكر، في يوم1 أبريل الماضي بعيد ميلاده الـ54، حيث بدأ حياته الفنية في سن 15 عام وذلك في الحفلات الصغيرة والأفراح كما أدى العديد من الأغاني الأصلية وصدر له 11 ألبوم غنائي و21 أغنية منفردة حتى أعلن اعتزال الفن نهائيا في نهاية عام 2012 ولكنه عاد في العام 2018.