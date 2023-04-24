الأثنين 4 شوال 1444 ﻫ - 24 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. فضل شاكر يطرح البرومو التشويقي لأغنية "ولدنة"

منذ 17 ثانية
فضل شاكر

فضل شاكر

A A A
طباعة المقال

شوق النجم فضل شاكر جمهوره ومتابعيه لأغنيته الجديد القادمة “ولدنة”، والتي من المقرر طرحها في الايام المقبلة، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر 2023.

وطرح فضل البرومو الدعائي الرسمي للأغنية عبر حسابه الرسمي “تويتر”، وعلق عليه قائلاً: “ولدنة .. ولّا عم بتسايرني ؟، اوعى تتسلى تروح و تهجرني”.

وكان طرح فضل شاكر، مؤخراً، أغنية “صعبان عليك حالي”، عبر “يوتيوب”، وهي من كلمات الشاعر مصطفى مرسي، وألحان وتوزيع خالد عز.

واحتفل النجم فضل شاكر، في يوم1 أبريل الماضي بعيد ميلاده الـ54، حيث بدأ حياته الفنية في سن 15 عام وذلك في الحفلات الصغيرة والأفراح كما أدى العديد من الأغاني الأصلية وصدر له 11 ألبوم غنائي و21 أغنية منفردة حتى أعلن اعتزال الفن نهائيا في نهاية عام 2012 ولكنه عاد في العام 2018.

    المزيد من منوعات

    عمرو دياب
    بالفيديو.. عمرو دياب لـ هالة صدقي: صفصف اللي طلعت عينينا في رمضان
    محمد هنيدي
    بعد كلمة ابو نسب.. محمد هنيدي: إيلون ماسك أتقمص وعملي بلوك
    محمد رمضان والراحل عمر الشريف
    محمد رمضان: عمر الشريف اختارني لأكمل مسيرته

    الأكثر قراءة

    الفنان السوري محمد قنوع
    صدمة كبيرة.. وفاة الفنان السوري محمد قنوع!
    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    العالم الهولندي يحذر من نشاط زلزالي قريب في سبع دول.. بينها دولة عربية!
    الفنان السوري محمد قنوع
    صدمة كبيرة بعد وفاة محمد قنوع.. هكذا رثاه فنانون سوريون وعرب