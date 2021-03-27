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فيديو.. قرد يلتحق بمعسكر لإنقاص وزنه

27 - مارس - 2021
قرد-تعبيرية

قرد-تعبيرية

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من المقرر أن يتم إرسال قرد المكاك المسمى “غودزيلا”، الممتلئ الجسم بشكل مفرظ الذي يعيش في سوق في بانكوك، إلى معسكر لإنقاص الوزن.

تعرض هذا القرد لمعاملة غير إنسانية من مالكه السابق. وبعد أن علمت إحدى النساء بذلك، قررت أخذ الحيوان لنفسها والاعتناء به. ومع ذلك، سرعان ما بدأت مشاكل ذات طبيعة أخرى، زيادة الوزن، وفقا لما نشرت صحيفة “ديلي ميل”.

حاولت السيدة إطعام حيوانها الأليف طعاما صحيا، لكن الزوار كانوا يقدمون له الطعام باستمرار، وغالبا الوجبات السريعة والحلويات.

وصل وزن القرد إلى 20 كيلوغراما في سن الثالثة. اعتبرت المرأة أنها لم تعد قادرة على الاستمرار بهذه الطريقة، وبدأت في إلزامه بالتمارين كل صباح ولكن دون نتيجة.

الآن كل الأمل المتبقي هو معسكر خاص لفقدان وزن الحيوانات.

في الوقت نفسه، لا تستطيع المرأة ترك الحيوان في المنزل أثناء وجودها في العمل. حيث يتمتع “غودزيلا” بشخصية معقدة، فهو يشعر بالتوتر عندما يكون بمفرده.

يذكر أن قردة المكّاك إحدى أنواع قردة العالم القديم، حيث ينتشر هذا النوع من القردة على الأراضي الممتدة من اليابان إلى أفغانستان، أما في حالة المكّاك البربري يمتد انتشاره إلى شمال أفريقيا. وقد تم التعرف على اثنين وعشرين نوعًا من المكّاك، من بينهم بعض القِردة المعروفة بشكل جيد لدى العامة (المكّاك الريسوسي والمكّاك البربري).

يتسم المكّاك بتسلسل وبناء اجتماعي غاية في التعقيد. فإذا قام مكّاك من طبقةٍ أدنى في السلسلة الاجتماعية، بأكل ثمار التوت دون أن يترك شيئًا لمكّاك من الطبقة الأعلى، يكون بإمكان المكاك الأعلى اجتماعيًا، أن يُزيل ثمار التوت من فم القرد الآخر.

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