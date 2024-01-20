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فيديو.. كارول سماحة تطلق "بوسة" من ألبومها الجديد

منذ 57 دقيقة
آخر تحديث: 20 - يناير - 2024 11:00 صباحًا
كارول سماحة

كارول سماحة

هنادي عيسى
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بعد التشويق الكبير الذي اعتمدته النجمة اللبنانية كارول سماحة، أطلقت كارول مساء الجمعة 19 يناير، كليب أغنيتها الجديدة “بوسة”.

الأغنية باللهجة المصرية من كلمات تامر حسين، أما الكليب من إخراج بتول عرفة، وشاركت كارول مقطع من العمل عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلّقت قائلةً: “بوسة ‎على كل المواقع الموسيقية وقناتي على يوتيوب”.

أغنية “بوسة” هي أولى أغنيات ألبوم كارول سماحة الجديد، وكانت كارول قد شوقت المتابعين على السوشيال ميديا من خلال عدة بوستات شاركتها عن الأغنية وآخرها كان عن موعد صدورها، وقالت فيه “رح نسمع مع بعض بوسة، أغنية مجنونة كتير من ألبومي الجديد، أحلى وأكبر بوسة منّي إلكن”.

ويضم ألبوم كارول الجديد عدة أنماط موسيقية وغنائية مختلفة، ويتنوع بين اللهجتين المصرية واللبنانية.

يذكر أن آخر أعمال كارول سماحة كانت أغنية “نسخة مني” باللهجة اللبنانية والتي لاقت نجاحاً كبيراً، إضافة إلى سلسلة من الحفلات الجماهيرية الناجحة في موسم الصيف الماضي.

 

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