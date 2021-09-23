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فيديو.. كرة عملاقة غامضة تخرج عن السيطرة في أحد شوارع الصين!

23 - سبتمبر - 2021
كرة عملاقة تخرج عن السيطرة

كرة عملاقة تخرج عن السيطرة

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خرجت كرة عملاقة عن السيطرة في مقاطعة خنان الصينية خلال فعاليات مهرجان منتصف الخريف، والمعروف أيضا باسم مهرجان القمر.

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لرجلين يركضان خلف “كرة” عملاقة صممت بشكل يشبه القمر.

وأشار عدد كبير من رواد مواقع التواصل ممن شاهدوا الفيديو، إلى أن “الكرة” أطلقت بمناسبة الاحتفال بمهرجان القمر الصيني والذي صادف يوم 20 سبتمبر.

وتسببت “الكرة” في فوضى بشوارع الصين، حيث استغرب كثيرون ممن صادفوها من طبيعتها، بينما حاول آخرون تجاوزها، والابتعاد عن طريقها.

ويحتفل سنويا بمهرجان القمر الصيني في الخامس عشر من ثامن الشهور القمرية، والذي يتزامن مع اكتمال قمر الحصاد في سبتمبر، حسبما ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

ويحيي الصينيون المهرجان من خلال التجمع لمشاهدة قمر منتصف الخريف، أثناء تناول “كعكات القمر”، والتي يعتبرونها هدية لإلهة القمر “تشانغ”.

ويرجع تاريخ الاحتفال بالمهرجان إلى ما قبل 3000 عام، عندما صلى الملوك الصينيون للقمر من أجل الحصول على حصاد وفير.

 

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