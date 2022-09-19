الأثنين 23 صفر 1444 ﻫ - 19 سبتمبر 2022 |
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فيديو.. كريستيانو رونالدو يثير الجدل على انستغرام

منذ 7 دقائق
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

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أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشر صورة غريبة له.

ويعاني رونالدو في الموسم الحالي من قلة المشاركات مع فريق مانشستر يونايتد حيث لم يلعب أساسياً إلا في 3 مباريات فقط على مدار الموسم ولم يساهم تهديفياً إلا في هدف من ركلة جزاء في الفوز 2-0 على شيريف تيراسبول المولدوفي الخميس الماضي في الدوري الأوروبي.

ونشر رونالدو صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وهو يرتدي قفازات الملاكمة مع عبارة محفزة: “حول الخطايا إلى انتصارات”، بينما ظهر وهو ينظر بشكل حاد نحو المستقبل.

الصورة جاءت ضمن حملة إعلانية لشركة الملابس الخاصة برونالدو “CR7” التي تنتج الملابس الداخلية والتي ظهر بها اللاعب خلال الإعلان مع ارتداءه القفازات الرياضية وسترة مفتوحة لتظهر العلامة التجارية للشركة.

يذكر أن رونالدو لا يشارك في الموسم الحالي بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في مشواره منذ فترته الأولى مع مانشستر يونايتد التي كانت بين 2003 و2009، وهو ما شجعه على طلب الرحيل عن النادي خلال ميركاتو الصيف المنقضي.

وأنهى الدون مشواره الموسم الماضي مع مانشستر يونايتد بتسجيل 24 هدفاً كأفضل هدافي الفريق بكافة البطولات.

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