فيديو.. كريستيانو رونالدو يحرج زميله في مانشستر يونايتد

ضمن استعداد فريق مانشسر يونايتد للمواجهات القادمة، وضع البرتغالي كريستيانو رونالدو، أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي، أحد زملائه في موقف محرج خلال تدريبات الفريق، يوم الأربعاء.

المان يونايتد يستعد لاستضافة نوريتش سيتي، السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهر رونالدو رفقة باقي زملائه في التدريبات، الأربعاء، رغم تعرضه لإصابة خلال مواجهة إيفرتون الماضية، أدت لجرح في ساقه.

ولم تمنع تلك الإصابة صاحب الـ37 عاما من الظهور بحالة ممتازة في مران الشياطين الحمر، وهو ما ترجمه بمراوغته الشهيرة ضد زميله التونسي حنبعل المجبري.

وأحرج “الدون” نجم منتخب تونس، الذي حاول منع اللاعب الدولي البرتغالي من المرور، قبل أن يراوغه الأخير بطريقة مميزة ومن ثم سدد الكرة داخل الشباك.

ويأمل مانشستر يونايتد في استعادة نغمة الانتصارات بعد سقوطه المفاجئ في الجولة الماضية على يد التوفيز بهدف دون رد.

وأصبح رفاق رونالدو مهددين بعدم التأهل لدوري الأبطال في ظل احتلالهم المركز السابع برصيد 51 نقطة، متأخرا عن أقرب المراكز المؤهلة للبطولة بفارق 6 نقاط.

Cristiano Ronaldo turning up the gears in training today 👀pic.twitter.com/L0NWSStmvw

— UtdXclusive (@UtdXclusive) April 13, 2022