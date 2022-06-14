فيديو.. كواليس أول حفل لماجدة الرومي في جدة

كشفت الفنانة اللبنانية الكبيرة، ماجدة الرومي، كواليس حفلها الأول والمرتقب في موسم جدة 2022، والذي يقام الخميس 16 يونيو/حزيران.

ونشرت الرومي، عبر حسابها بموقع “أنستقرام”، عدة لقطات لها من كواليس الحفل، كما وثقت لحظة وصولها إلى مدينة جدة السعودية في زيارة هي الأولى لها.

بدورها نشرت شركة “روتانا” المنظمة للحفل عدة كواليس من زيارة ماجدة الرومي إلى جدة، إضافة إلى فيديو للحظة وصول الفنانة اللبنانية إلى المطار. وظهرت ماجدة الرومي في الفيديو وهي تحظى باستقبال خاص فور وصولها إلى جدة، ورحب حساب شركة روتانا على تويتر بها، وغرد قائلا: “يا هلا بالسيدة ماجدة الرومي نورتينا بجدة”.

كما روج حساب موسم جدة الجمهور للحفل، قائلا: “المسرح حيتعبّى إحساس وجمال بغناء الأسطورة ماجدة الرومي.. لا يفوتكم صوتها الاستثنائي واحضروا ليلة من أروع الليالي في موسم جدة”.

وانطلقت فعاليات موسم جدة 2022، في نسخته الثانية، مع أول أيام عيد الفطر المبارك، وتستمر لمدة 60 يوماً، حيث تشهد 2800 فعالية، تتركز في 9 مناطق رئيسية، مع أنشطة فريدة من الفعاليات العالمية والعروض الفنية والمسرحية، والحفلات الفنية والغنائية العربية والعالمية والمدن الترفيهية والمعارض المختلفة والمتخصصة في شتى مجالات الترفيه، فضلا عن أنشطة واستعراضات الواجهة البحرية لمدينة جدة ومدينة الملك عبدالله الرياضية ومواقع أخرى متعددة.

وكانت شركة روتانا قد أعلنت منذ أيام عن الحفل الأول للفنانة ماجدة الرومي في جدة، ونشرت بوستر الحفل وتفاصيله على تويتر قائلة: “نحتفل معكم هذا الخميس في حفل مميز تحييه الفنانة ماجدة الرومي ولأول مرة في جدة.. ضمن حفلات موسم جدة”.

كما نشرت الرومي على حسابها على موقع “أنستقرام” بوستر الحفل وعلقت قائلة: “ماجدة الرومي لأول مرة في جدة ضمن حفلات موسم جدة”.

يأتي ذلك فيما تستعد النجمة ماجدة الرومي لطرح أغنية جديدة، حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على “أنستقرام”، داخل الاستديو برفقة فريق عملها أثناء التحضير للأغنية الجديدة وعلقت قائلة: “قريبا”.

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة ماجدة الرومي مع مقطع الفيديو الذي نشرته بمجموعة من التعليقات، معربين عن سعادتهم بما سوف تطرحه نجمتهم المفضلة من أغنية جديدة.