فيديو لافت.. موقف مؤثر لوزير الرياضة السعودي مع "عبد الإله المالكي"

تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، خلال حديثه مع بعض لاعبي المنتخب عقب انتهاء المباراة التي جمعت المنتخب الأخضر بنظيره البولندي وانتهت بنتيجة 2-0 لصالح بولندا.

وبدا لافتاً الحوار الجانبي الذي دار بين الوزير السعودي مع لاعب المنتخب عبدالإله المالكي بعد المباراة، حيث بدا واضحاً حجم التضامن والمواساة الكبيرة، والذي تخلله عبارة من الوزير السعودي للمالكي “ارفع راسك يا عبد الإله”.

وكان اللاعب البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، قد استغل في الشوط الثاني خطأ من عبد الإله المالكي في إيقاف تمريرة ضعيفة، وسدد كرة أرضية في شباك حارس مرمى الصقور الخضر، محمد العويس، في الدقيقة 82 ليصبح رصيد بولندا 4 نقاط من أول جولتين.

وانهالت التعليقات على وسائل التواصل، حيث أشاد الرواد بأداء المنتخب المشرف، قائلين “رفعتوا روسنا”، و”رغم كل شيء الأخضر كان الأفضل والأجمل في المباراة”، و”القادم أجمل” وغيرها.

يشار إلى أن الوزير كان قد غرد على حسابه في تويتر قائلاً: “خيرها في غيرها يا أبطال.. قدمتم أداء متميزا. ثقتنا فيكم كبيرة ومعوضين خير بإذن الله”.

يذكر أن منتخب السعودية كان حقق واحدة من كبرى المفاجآت في تاريخ كأس العالم لكرة القدم بفوزه على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب لوسيل بقطر، ضمن منافسات المجموعة الثالثة الثلاثاء.

فيديو | وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يدعم لاعب منتخبنا الوطني 🇸🇦 عبدالإله المالكي بعد لقاء #بولندا 🇵🇱 تصوير: بدر الحمد#السعودية_بولندا#كأس_العالم_FIFA #FIFAWorldCup #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/KobxX1Wyn9 — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) November 26, 2022