فيديو لا يصدّق.. صخرة عملاقة تزن 132 طنا يستطيع الجميع تحريكها

تثير إحدى الصخور الضخمة المتواجدة في غابة فرنسية حيرة الزوار بسبب القدرة على تحريكها بسهولة على الرغم من حجمها الهائل ووزنها الذي يبلغ حوالي 132 طنا.

وتكتسب الصخرة التي يطلق عليها اسم (Trembling Rock) أي “الصخرة المرتجفة” شهرة واسعة في فرنسا وبين السياح بسبب فرادتها وغرابتها.

تقع الصخرة في غابة هولغوت (Huelgoat) شمال شرقي فرنسا، وتبدو للوهلة الأولى ملتصقة بالأرض بثبات كبير بسبب حجمها الهائل حيث يصل طولها لحوالي 7 أمتار مع ارتفاع يبلغ حوالي مترين ونصف.

وبحسب موقع “odditycentral” تعتبر هذه الصخرة العملاقة كتلة من الغرانيت يبلغ طولها 7 أمتار ووزنها 137 طنا، لكن المثير للدهشة أنه يمكن لأي شخص تحريكها باليد.

