فيديو لا يصدّق.. صخرة عملاقة تزن 132 طنا يستطيع الجميع تحريكها

تثير إحدى الصخور الضخمة المتواجدة في غابة فرنسية حيرة الزوار بسبب القدرة على تحريكها بسهولة على الرغم من حجمها الهائل ووزنها الذي يبلغ حوالي 132 طنا.

وتكتسب الصخرة التي يطلق عليها اسم (Trembling Rock) أي “الصخرة المرتجفة” شهرة واسعة في فرنسا وبين السياح بسبب فرادتها وغرابتها.

تقع الصخرة في غابة هولغوت (Huelgoat) شمال شرقي فرنسا، وتبدو للوهلة الأولى ملتصقة بالأرض بثبات كبير بسبب حجمها الهائل حيث يصل طولها لحوالي 7 أمتار مع ارتفاع يبلغ حوالي مترين ونصف.

وبحسب موقع “odditycentral” تعتبر هذه الصخرة العملاقة كتلة من الغرانيت يبلغ طولها 7 أمتار ووزنها 137 طنا، لكن المثير للدهشة أنه يمكن لأي شخص تحريكها باليد.

The Trembling Rock – A 132-Tonne Boulder That Anyone Can Movehttps://t.co/LZv02lwJcp pic.twitter.com/4LqfEZydHK — Archaeological News, Paranormal, Space and UFO (@nevadaknight67) January 4, 2022

وأشار المصدر إلى أن هذه الغابة التي تتمركز فيها الصخرة الغريبة تعد موطنا للعديد من الصخور الكبيرة والعجائب الجيولوجية، ولكن صخرة “Trembling Rock” هي الأكثر شهرة من بينها جميعا.

ويميز الصخرة أيضا شكلها المستطيل، وهي كبيرة وثقيلة لدرجة أنه لا يمكن لأي إنسان أن يأمل في تحريكها بمفرده، لكن ومع ذلك يمكن لأي شخص، بغض النظر عن مدى حجمه أو قوته أن يهزها بلطف للأعلى وللأسفل بمجرد الضغط على المكان الصحيح، أي مكان محدد بجانبها، لتجعل أي شخص يبدو كرجل خارق عند تحريكها.

ونوهت المصادر إلى أن الصخرة تتمركز على قاعدة صخرية أخرى وبمكان محدد بمنتصفها جعلتها تتوازن بشكل طفيف في الأمر الذي سهل حركتها المتذبذبة.