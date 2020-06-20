فيديو لـ داعية مصري شهير أثار ضجة… هل أباح النظر إلى النساء بنية التأمل في بديع خلق الله !؟

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أثار مقطع فيديو متداول لأحد الشيوخ والدعاة المصريين جدلاً واسعلاً في مصر وعلى مواقع التواصل الإجتماعي.

حيث تداول الآلاف على مواقع التواصل فيديو لداعية إسلامي مصري شهير، يتحدث فيه عن النظر إلى النساء وهن بملابس السباحة.

يُظهر المقطع الشيخ المصري مسعد أنور، وهو يقدم برنامجا على قناة “الرحمة” الفضائية، وهي قناة دينية ذات توجه سلفي.

وفي الفيديو المتداول يقول الشيخ “أيها الرجال بحلقوا وحملقوا في النساء، امشوا على الشاطئ وانظروا إلى النساء اللواتي بالبيكيني، ولكن بنيّة صالحة، نيّة التأمل في بديع خلق الله”.

لكن بالبحث تبين أن هذا المقطع مجتزأ من فيديو كان الشيخ مسعد أنور ينتقد فيه من يقدمون فتاوى وآراء غريبة على أنها آراء عصرية من دون أن يكونوا مؤهلين لهذا الشأن برأيه.

وفي الفيديو الأصلي ضرب الشيح مسعد النظر إلى النساء كمثل على هذه الآراء،

ثم يقول ساخرا “هذا ليس من التفسير العصري، هذا من القرع المصري”.

ومع أنه من المستبعد أن يصدر مثل هذا الكلام عن رجل دين، وعلى قناة تحمل هذا التوجه،

فقد تعامل عدد كبير من المستخدمين على مواقع التواصل مع المنشور على أنه حقيقي، وتداولوه على نطاق واسع جدا، بحسب ما رصدت خدمة تقصي الحقائق التابعة لوكالة “فرانس برس”.