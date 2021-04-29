الخميس 17 رمضان 1442 ﻫ - 29 أبريل 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو لدجاجة تطارد كلباً يحصد ملايين المشاهدات

منذ 4 ساعات
دجاجة

دجاجة

A A A
طباعة المقال

حقق مقطع فيديو تقوم فيه دجاجة بمطاردة كلب ملايين المشاهدات، وفي مقطع الفيديو، الذي نشر  عبر منصة “تويتر” يمكن رؤية دجاجة تطارد كلبًا حول كومة من الألواح الخشبية في الحديقة.

وعندما يتوقف الكلب للتحقق مما إذا كانت الدجاجة قد توقفت عن مطاردته، تأتي الدجاجة مندفعة نحوه، ثم يتمكن الكلب من تفادي الطائر الذي يقفز في الهواء بطريقة كوميدية.

ويبدو أن الكثير من الناس أعجبوا بمقطع الفيديو، إذ حقق أكثر 5 مليون مشاهدة، وأكثر من 185 ألف إعجاب، وأعيد نشره أكثر من 48 ألف مرة.

وعلق أحد مستخدمي تويتر: “إذا لم يفز هذا المقطع بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم قصير، فهناك خطأ ما”.

    المزيد من منوعات

    الأناكوندا العملاقة "ويلسون"
    بالفيديو: الأناكوندا العملاقة “ويلسون” تخضع لفحص طبي
    رجل اطفاء
    بالفيديو: بعد 3 أيام من العمل المتواصل… تصرف غريب من رجل إطفاء
    خوان خويا بورخا
    وفاة صاحب أشهر ضحكة في العالم

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الموز
    بينها الموز … احذروا تناول هذه الأطعمة في المساء
    ميشال دي شادارفيان
    دي شادارفيان لـ “صوت بيروت انترناشونال”: أصبحت عاجزاً عن المدافعة عن سياسية “التيار”
    الأكاديمي والباحث السياسي السعودي د. نايف خالد الوقاع
    الباحث السياسي السعودي د.خالد نايف الوقاع: ان لم يستجب لبنان فإن الآتي أكثر قساوة