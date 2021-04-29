فيديو لدجاجة تطارد كلباً يحصد ملايين المشاهدات

حقق مقطع فيديو تقوم فيه دجاجة بمطاردة كلب ملايين المشاهدات، وفي مقطع الفيديو، الذي نشر عبر منصة “تويتر” يمكن رؤية دجاجة تطارد كلبًا حول كومة من الألواح الخشبية في الحديقة.

وعندما يتوقف الكلب للتحقق مما إذا كانت الدجاجة قد توقفت عن مطاردته، تأتي الدجاجة مندفعة نحوه، ثم يتمكن الكلب من تفادي الطائر الذي يقفز في الهواء بطريقة كوميدية.

Best game of chase, ever 😆 pic.twitter.com/6YDsMXq08P — Strictly (@StrictlyChristo) April 24, 2021

ويبدو أن الكثير من الناس أعجبوا بمقطع الفيديو، إذ حقق أكثر 5 مليون مشاهدة، وأكثر من 185 ألف إعجاب، وأعيد نشره أكثر من 48 ألف مرة.

وعلق أحد مستخدمي تويتر: “إذا لم يفز هذا المقطع بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم قصير، فهناك خطأ ما”.