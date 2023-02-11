فيديو.. لقطة في مباراة تشيلسي تصيب عصام الشوالي بالجنون

أثارت لقطة خلال مباراة وست هام ضد تشيلسي جنون المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي.

وتعادل تشيلسي مع مضيفه وست هام 1-1، مساء السبت، في مباراة جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة رقم 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت الدقيقة 89 من عمر المباراة لقطة أثارت حالة جدل واسعة على مستوى جميع متابعي منافسات البريميرليج.

وطالب لاعبو تشيلسي باحتساب ركلة جزاء بداعي لمس التشيكي توماس سوتشيك بيده لتسديدة أطلقها كونور جالاجير داخل منطقة الجزاء.

المثير أن حكم المباراة تجاهل الأمر، وكذلك تقنية حكم الفيديو (فار)، ما أصاب الشوالي بالجنون خلال تعليقه على المباراة عبر شبكة “بي إن سبورتس”.

وقال الشوالي: “هذه فيها ركلة جزاء، ارجع للفار، أين هو؟، يبدو أنه بات نائما، هذه ركلة جزاء بدون أدنى شك، ما هذا الذي يحدث؟”.

وأضاف: “لم يصفرها الحكم، كيف هذه ليست ركلة جزاء، لا لا، طاقم التحكيم أنقذ وست هام، هذه ركلة جزاء يا سيد (فار)”.

وأتم: “ولا أحد يحدثني عن تلك اللقطة، كيف يكون تحكيم أوروبي وفي وجود الفار، ولا تحتسب هذه اللقطة، يبدو أن ما يقف على تقنية الفار يشجع أرسنال أو توتنهام”.

🎥 عصام الشوالي وبلنتي تشيلسي الغير محتسب!🤔 pic.twitter.com/2zBXlR5wYx — عز (@1Mmnb) February 11, 2023

بدوره، سخر الحساب الرسمي لتشيلسي على موقع “تويتر” من هذه اللقطة، حيث كتب: “سوتشيك يقوم بتصدٍ رائع لتسديدة جالاجير “.

من جانبه، قال بيتر والتون، الخبير التحكيمي لقنوات “بي تي سبورت” البريطانية: “الفار ظن أن الكرة قريبة من اللاعب وفي موضعها الطبيعي، ولا يجب أن تكون ضربة جزاء، لكن هذا ليس حقيقي أشعر بخيبة أمل”.

وفي سياق متصل، علق جراهام بوتر مدرب تشيلسي: “تبدو لمسة يد، تحتاج لأن تسير الأمور لصالحك ولكن في الوقت الحالي لايحدث ذلك، هذه هي الحياة”.