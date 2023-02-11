السبت 20 رجب 1444 ﻫ - 11 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. لقطة في مباراة تشيلسي تصيب عصام الشوالي بالجنون

منذ 8 دقائق
نادي تشيلسي

نادي تشيلسي

A A A
طباعة المقال

أثارت لقطة خلال مباراة وست هام ضد تشيلسي جنون المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي.

وتعادل تشيلسي مع مضيفه وست هام 1-1، مساء السبت، في مباراة جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة رقم 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت الدقيقة 89 من عمر المباراة لقطة أثارت حالة جدل واسعة على مستوى جميع متابعي منافسات البريميرليج.

وطالب لاعبو تشيلسي باحتساب ركلة جزاء بداعي لمس التشيكي توماس سوتشيك بيده لتسديدة أطلقها كونور جالاجير داخل منطقة الجزاء.

المثير أن حكم المباراة تجاهل الأمر، وكذلك تقنية حكم الفيديو (فار)، ما أصاب الشوالي بالجنون خلال تعليقه على المباراة عبر شبكة “بي إن سبورتس”.

وقال الشوالي: “هذه فيها ركلة جزاء، ارجع للفار، أين هو؟، يبدو أنه بات نائما، هذه ركلة جزاء بدون أدنى شك، ما هذا الذي يحدث؟”.

وأضاف: “لم يصفرها الحكم، كيف هذه ليست ركلة جزاء، لا لا، طاقم التحكيم أنقذ وست هام، هذه ركلة جزاء يا سيد (فار)”.

وأتم: “ولا أحد يحدثني عن تلك اللقطة، كيف يكون تحكيم أوروبي وفي وجود الفار، ولا تحتسب هذه اللقطة، يبدو أن ما يقف على تقنية الفار يشجع أرسنال أو توتنهام”.

بدوره، سخر الحساب الرسمي لتشيلسي على موقع “تويتر” من هذه اللقطة، حيث كتب: “سوتشيك يقوم بتصدٍ رائع لتسديدة جالاجير “.

من جانبه، قال بيتر والتون، الخبير التحكيمي لقنوات “بي تي سبورت” البريطانية: “الفار ظن أن الكرة قريبة من اللاعب وفي موضعها الطبيعي، ولا يجب أن تكون ضربة جزاء، لكن هذا ليس حقيقي أشعر بخيبة أمل”.

وفي سياق متصل، علق جراهام بوتر مدرب تشيلسي: “تبدو لمسة يد، تحتاج لأن تسير الأمور لصالحك ولكن في الوقت الحالي لايحدث ذلك، هذه هي الحياة”.

    المزيد من منوعات

    شعار الدوري الإسباني
    صورة.. أغرب جائزة في الدوري الإسباني
    جواو فيلكس
    وست هام يفرض التعادل على تشيلسي المتعثر
    كيليان مبابي
    مفاجأة من العيار الثقيل.. مبابي قد ينتقل لريال مدريد مجانًا

    الأكثر قراءة

    عناصر ينتمون لحزب الله
    الوثائقي الفرنسي "Hezbollah"... خطوة أولى تكشف بداية نهاية عصابة "الحزب"
    ولدت الطفلة تحت الركام "فرانس براس"
    زلزال تركيا - سوريا
    منقذ الطفلة المعجزة: سأتبناها وستعيش وسط عائلتي
    الدولار
    ارتفاع مسائيّ لـ "الدولار".. كم بلغ؟