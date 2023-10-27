فيديو لمسيرة في الهند.. ما حقيقة رفع علم إيطاليا "بالخطأ" بدل فلسطين؟

على وقع استمرار العدوان الهمجي الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة، انتشر مقطع فيديو لمسيرة داعمة للقطاع المحاصر في الهند، قيل إن المتظاهرين رفعوا فيها بالخطأ علم إيطاليا بدلًا من العلم الفلسطيني.

وظهر في الفيديو مجموعة أشخاص تسير في الشارع وتحمل لافتة كتب عليها باللغة الإنجليزية: “نحن الهنود نساند غزة”، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. كما بدا المشاركون وهم يحملون أعلامًا باللون الأحمر والأبيض والأخضر بدت كعلم إيطاليا.

فيما قال عدد من ناشري المقطع الذي حظي بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وبلغات عدة، إنّ المتظاهرين الذين خرجوا للتضامن مع غزة حملوا علم إيطاليا ظنًا منهم أنه علم فلسطين.

شعار الحزب الذي نظم المسيرة

إلا أن العلم في الحقيقة يمثل شعار الحزب الهندي المنظم للمسيرة.

وقد ظهر في اللافتة التي يحملها المتظاهرون عبارة “Welfare party Kerala” التي يرشد البحث عنها إلى موقع حزب سياسي هندي، وكيرالا هي ولاية تقع في الهند.

كما اتضح من خلال الموقع الرسمي للحزب أنه يتخذ من العلم ذي اللون الأحمر والأبيض والأخضر شعاراً له، ما يشير إلى أن المتظاهرين كانوا يحملون علم الحزب المنظم للتظاهرة، وليس علم إيطاليا.

وبتعميق البحث، أمكن الوصول لصفحات الحزب التي دعا من خلالها بالفعل إلى مسيرة تضامنية مع سكان غزة في السابع عشر من أكتوبر الجاري.

كذلك بثت صفحة الحزب على فيسبوك فيديو مباشر لفعاليات المسيرة حيث ظهرت مشاهد مماثلة لما بدا في الفيديو المتداول.