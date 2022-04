فيديو لويل سميث وزوجته يثير ضجة.. ما الأمر؟

لا يزال النجم الهوليوودي ويل سميث وزوجته يستقطبان الأضواء رغم مرور أسبوعين على الصفعة المدوية الشهيرة خلال حفل الأوسكار.

فقد ظهر فيديو مسجل عام 2019 لويل سميث وزوجته جادا بينكت سميث، من جديد على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تقوم الأخيرة بتصوير زوجها دون إذنه عبر حسابها الخاص في إنستغرام.

وكانت جادا قد قامت بتصوير الفيديو، الذي تبلغ مدته 49 ثانية، للترويج لبرنامجها “Red table talk”، حيث وجهت الكاميرا نحو زوجها وقالت له: “أنت تعلم أن المعالجة Esther Perel ستكون ضيفة Red Table”، وتسأله: “هل تقول إنها لعبت دوراً أساسياً في تحديد علاقتنا؟”، وفق صحيفة “نيويورك بوست”.

غير أن ويل بدا غاضباً من السؤال وطلب منها ألا تصوره دون أن تسأله.

It's amazing to me that he says to her "please don't just start filming me like that" and yet this video is still out there on the internet. I'm starting to think that Jada is the problem here. https://t.co/BcxUzEjXVv

— Noam Blum (@neontaster) April 8, 2022