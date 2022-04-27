فيديو مؤثر.. شاهد ردة فعل معتمر تونسي التقى بشاب فلسطيني من غزة في الكعبة

حب فلسطين والمسجد الاقصى بالنسبة للعرب والمسلمين لا يختلف عن حبهم وشوقهم لمكة فهي قبلتهم الاولى وفيها ثالث الحرمين وهي مسرى رسولهم محمد عليه الصلاة والسلام.

وفي مشهد عفوي لمعتمر تونسي التقى بشاب فلسطيني من غزة، يظهر الحب الذي تحمله الشعوب العربية لفلسطين وغزة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لمعتمرين تونسيين لحظة تعرفهم على معتمر فلسطيني من قطاع غزة في صحن الحرم المكي.

ووفقا للفيديو المتداول، فبينما شاهد المعتمر الفلسطيني معتمرون تونسيون يقومون بالتقاط صورة جماعية لهم أمام الكعبة المشرفة، طلب منهم مساعدتهم في التقاط الصورة.

وبحسب الفيديو، فإنه عندما انتهى من التقاط الصورة لهم سألهم إن كانوا جزائريين ليجيبوا أنهم من تونس، ليتبادلوا معه السؤال إن كان من اليمن.

وأظهر الفيديو لحظة التأثر الشديد للمعتمر التونسي عندما علم أن المعتمر من قطاع غزة، ليأخذ يجهش في البكاء ويحتضنه، فيما حاول تقبيل يده.

وظهرت مجموعة من السيدات التونسيات في الفيديو وهن يدعين لفلسطين وشعبها ومقاومتها بالنصر متجهات نحو الكعبة طلبا لاستجابة الدعاء.