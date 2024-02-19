الأثنين 9 شعبان 1445 ﻫ - 19 فبراير 2024 |
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فيديو مؤثر.. شرطي يُنقذ رضيعة بعد حادث مروع في فلوريدا

منذ 37 دقيقة
من حادث فلوريدا

من حادث فلوريدا

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فقد سائق دراجة نارية مسرعة حياته وكاد يتسبب بوفاة طفل في السيارة، ولكن بشكل بطولي تصرّف الرقيب ديف موسجروف وتمكن من إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 6 أشهر كانت محاصرة داخل السيارة.

وتم لم شمل الأسرة بفضل عملية الإنقاذ البطولية للرقيب موسجروف بعد حادث مروع في ولاية فلوريدا الأمريكية، والتقطت الكاميرا هذه اللحظات الدرامية.

مرت دراجة نارية تسير بسرعة تزيد عن 100 ميل في الساعة، متجاوزةً الرقيب في مقاطعة شارلوت، وبعد ذلك اصطدمت الدراجة بسيارة دفع رباعي.

وقال الرقيب: “بعد حوالي 10 ثوانٍ من مرور تلك الدراجة النارية، رأيت وميضًا من بعيد وسحابة من الدخان”.

وقال مكتب الشريف: “بينما كان الرقيب يهرع لتفقد الضحايا، سمع السائقة تصرخ في وجهه، وتطلب مساعدة طفلتها”.
مجتمع

    المصدر :
  • وكالات

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