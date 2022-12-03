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فيديو مؤثر لثلاثة أشقاء.. فرقتهم الحرب وجمعهم مونديال قطر

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 3 - ديسمبر - 2022 9:22 مساءً
الأشقاء السوريين الثلاثة مهدي وأسامة وأنس كوبش

الأشقاء السوريين الثلاثة مهدي وأسامة وأنس كوبش

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لم يكن يدور بخلد الأشقاء السوريين الثلاثة مهدي وأسامة وأنس كوبش أن يلتم شملهم جميعاً بعد ثلاثة عشر عاماً من الغياب القسري الذي فرض عليهم جراء الحرب الدائرة في بلادهم.

مونديال قطر، كان المناسبة الأسعد للأشقاء الثلاثة، حيث التقوا سوياً عند ما جاؤوا إلى قطر لحضور منافسات كأس العالم 2022.

وأجرت قناة (الكأس) الرياضية لقاء مع مهدي وأسامة كوبش في مطار حمد الدولي، حيث كانا في انتظار شقيقهما الثالث القادم من القاهرة.

وقال أنس كوبش إن شعوره لا يوصف بلقاء أخويه بعد 13 عاما، ووصف أسامة فرصة مونديال قطر 2022 بأنها عظيمة لأنها جمعتهم.

وقد تمكن الأشقاء الذين فرقتهم الحرب في سوريا من الاجتماع مجددًا في قطر، التي تحتضن كأس العالم 2022 حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول.

إحصائيات

بلغ عدد الحضور في المباريات الـ48 من دور المجموعات لمونديال قطر، 2.45 مليون مشجع، ما معدله 96 بالمئة من سعة الملاعب، وذلك وفق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” السبت.

ووفق أرقام الاتحاد الدولي، كانت مباراة الأرجنتين والمكسيك في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة والتي حقق فيها ليونيل ميسي ورفاقه فوزا ثمينا 2-0 بعد هزيمة صادمة افتتاحا أمام السعودية 1-2، الأعلى حضورا في المدرجات منذ مونديال الولايات المتحدة عام 1994 إذ بلغ عدد الجمهور في ملعب لوسيل 88.966 متفرجا.

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