فيديو مؤثر لقرد في الوداع الأخير لصاحبة

أثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على سلوك قرد من نوع “اللانغور” في سريلانكا، بعدما أظهر حركات مؤثرة في الوداع الأخير لصاحبه.

وظهر القرد وهو يقبل صاحبه ضمن طقوس الدفن، كما جلس بجوار قدمي صاحبه.

وذكر موقع “إنديان إكسبريس” نقلا عن “بي بي سي”، أن الفيديو صوّر في سريلانكا، وظهرت خلاله محاولات من قريب المتوفى لإبعاد القرد أكثر من مرة عن صاحبه.

ورغم كل المحاولات لإبعاده، فقد ظل القرد متمسكا بالبقاء إلى جانب صاحبه الذي اعتاد على إطعامه بينما كان الحيوان يعيش في إحدى الغابات القريبة من باتيكالوا.

وعلّق رواد مواقع التواصل على الفيديو مشيدين بوفاء الحيوان الكبير تجاه صاحبه.

