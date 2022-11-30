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فيديو مؤثر.. مدرب البرازيل يذرف الدموع بسبب موقف حصل مع عائلته في قطر!

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 30 - نوفمبر - 2022 11:14 صباحًا

مدرب المنتخب البرازيل أدينور ليوناردو باتشي المعروف بـ"تيتي"

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لم يتمالك مدرب المنتخب البرازيل أدينور ليوناردو باتشي المعروف بـ”تيتي”، دموعه وهو يتحدث عن أحد المواقف المؤثرة التي حصلت مع عائلته في قطر، عقب انتهاء مباراة البرازيل وصربيا الخميس الماضي.

وكان تيتي يتحدث خلال مؤتمر صحفي الرياضة قائلاً: “تمنحنا العديد من الأمور الجميلة، خاصة فيما يتعلق بالصغار، من الناحية التربوية فالرياضة تمنحهم ذلك”، وهنا انهالت دموع مدرب المنتخب البرازيلي مستذكراً موقفاً شهماً لأحد المشجعين العرب مع عائلته، كان مرتدياً العلم الفلسطيني.

وتابع تيتي: عائلتي كانت عائدة بعد المباراة من اجل الوصول إلى المترو، لأن المسافة كانت بعيدة، وأنا لدي حفيدان أوزانهما ثقيلة، أحدهما كان محمولاً والآخر كان نائماً، لوكاس النائم كان أكثر وزناً، وبينما كانت زوجتي وابنتي تتناقلان الأطفال، ظهر رجل عربي وعرض المساعدة، فقام بأخذ حفيدي وحمله… لقد شاهدت الصورة وكانت رائعة جداً”.

وأكد تيتي ان الموقف ترك أثراً كبيراً في نفسه وتمنى مقابلة المشجع العربي لشكره، لانه تضامن مع عائلته وأظهر لهم إنسانية تجاوزت حدود كرة القدم.

اللافت أن المشجع العربي كان يتوشح علم فلسطين على ظهره، ولم يتم التعرف إلى هويته حتى الآن.

 

    المصدر :
  • الجزيرة

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