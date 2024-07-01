فيديو مؤثر.. مصري يسافر للجزائر ليفاجئ ابنته في حفل تخرجها

حصد فيديو لمواطن مصري قدم إلى الجزائر بعد طول غياب ليفاجئ ابنته بحضوره حفل تخرجها في المرحلة الابتدائية بإحدى المدارس الجزائرية، تداولا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول العديد من النشطاء الفيديو ووصفوه بـ”المؤثر”، خاصة أن الوالد لم يلتق بابنته منذ مدة طويلة، لتتفاجأ بحضوره في صورة لم تكن تتوقعها الفتاة، فاختلطت المشاعر بين فرحة النجاح وفرحة اللقاء.

ونقل الفيديو لحظات سفر المصري أحمد زهران من مصر إلى الجزائر، لحضور حفل نهاية السنة الذي أقيم على شرف تلاميذ السنة الخامسة الابتدائية الذين سيلتحقون بالطور الدراسي المتوسط.

وقال الأب: “أنا المهندس أحمد زهران، مصري الجنسية ومقيم في الجزائر، أنا كنت في مصر في الفترة الماضية منذ حوالي ستة أشهر حيث خضعت لعملية في القلب”.

وتابع قائلا: “تتخرج ابنتي هذه السنة في السنة خامسة ابتدائي، الحفل الخاص بتكريمها اليوم وسنذهب إليها وأردت أن أعمل لها مفاجأة”، مضيفا: “سافرت من مصر للجزائر ومن العاصمة إلى ولاية المغير بتنسيق مع عدة جهات منها إدارة المدرسة.. وإن شاء الله ستعجبها المفاجأة”.

وبينما كانت الفتاة التي تدعى شهد وسط الحفل وفجأة نادى المنشط عليها، ليكشف عن فحوى المفاجأة التي لم تكن تنتظرها بتاتا، قائلا بين الحضور إن “والدها أحمد زهران هو من سيقوم بتكريمها”.

وفي هذه اللحظات ارتسمت على وجه الفتاة علامات الدهشة والسرور، ليدخل الوالد ثم تتوجه نحوه لاحتضانه والدموع في عينيها.