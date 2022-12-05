فيديو.. مبابي يزور أشرف حكيمي في مقر إقامة منتخب المغرب

زار كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا وهداف كأس العالم 2022 حتى الآن زميله في باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، في معسكر منتخب المغرب.

ونشرت شبكة “بي إن سبورت” مقطع فيديو على موقع “تويتر”، وأوضحت أن مبابي زار صديقه أشرف حكيمي في مقر إقامة المنتخب المغربي.

🎥 شاهد | النجم الفرنسي 🇫🇷 كيليان مبابي يزور صديقه أشرف حكيمي في مقر إقامة المنتخب المغربي 🇲🇦 pic.twitter.com/LK4sOm19ro — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 5, 2022

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة إسبانيا غدا الثلاثاء، في دور الـ16، على استاد المدينة التعليمية.

والفائز من هذه المواجهة سيلعب في دور الـ8 مع الفائز من مواجهة البرتغال وسويسرا.

في حين بلغ مبابي مع فرنسا دور الـ8 بعد الفوز على بولندا 3/1، وسيلعب منتخب فرنسا حامل اللقب مع إنجلترا في دور الـ8.

ويتصدر مبابي ترتيب هدافي كأس العالم 202 حتى الآن برصيد 5 أهداف، وسجل هدفين على كل من بولندا وأستراليا، وهدفا على الدنمارك.