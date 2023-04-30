فيديو.. مبابي يسجل أغرب هدف في تاريخ الدوري الفرنسي

سجل كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان أحد أغرب الأهداف في تاريخ مسابقة الدوري الفرنسي.

مبابي شارك في مباراة فريقه باريس سان جيرمان ضد ضيفه لوريان ضمن منافسات الجولة رقم 33 من الدوري الفرنسي.

لوريان كان صعق أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 15 بواسطة إنزو لو في، ثم زادت الأمور صعوبة على سان جيرمان بطرد نجمه المغربي أشرف حكيمي بالدقيقة 20 بعد حصوله على إنذارين.

لكن الدقيقة 29 كانت شاهدة على أغرب هدف في تاريخ الدوري الفرنسي، بحسب آراء الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

مبابي انطلق بالكرة وراوغ أكثر من مدافع لكنه فشل في وضعها داخل الشباك، نتيجة التضييق عليه من قبل مدافعي لوريان وكذلك حارس المرمى، السويسري إيفون مفوجو.

حكم المباراة طلب التمهل لمعرفة موقف تقنية الفيديو، وما إذا كانت هناك ركلة جزاء لصالح مبابي، لكن يبدو أن حارس لوريان نسي أن الحكم لم يحتسب خطأ لصالحه.

ومن ثم، وضع إيفون مفوجو الكرة على الأرض أمام مبابي، ليدرك الأخير أن هذه اللقطة ليست تنفيذا لخطأ مرتكب ضد فريقه، ويخطف الكرة ويضعها في الشباك وسط ذهول كل من في الملعب.

ويحتل كيليان مبابي صدارة ترتيب هدافي الدوري الفرنسي برصيد 23 هدفا بفارق هدفين عن الوصيف، جوناثان ديفيد، نجم ليل.