بالفيديو.. كلمات نارية لمشجع سعودي في وجه مراسل إسرائيلي

تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد المشجعين السعوديين الحاضرين لمواكبة نهائيات كأس العالم في قطر، خلال توجيهه بضع كلمات اعتبرها البعض درساً لمذيع إحدى القنوات الإسرائيلية.

ويظهر في الفيديو المتداول والذي بلغ عدد مشاهداته 2.6 مليون مشاهدة حتى الآن، رفض المشجع السعودي إعطاء أي تصريح للمراسل الإسرائيلي عقب انتهاء مباراة الأخضر السعودي ونظيره البولندي.

وبدا المشجع السعودي غاضباً من تواجد المذيع الإسرائيلي ومحاولته إجراء حوار صحفي معه، حيث اكتفى ببضع كلمات حادة لاقت إعجاب المشجعين العرب الذين تواجدوا في تلك اللحظة، قائلاً له: “أنت ليس مرحب بك هنا هذه قطر وهناك فقط فلسطين لا لإسرائيل”.

مشجع سعودي يرفض الحديث مع مراسل إسرائيلي "ليس هناك إسرائيل هناك فلسطين فقط" …. "انت ليس مرحب بك هنا" pic.twitter.com/1fLzuhRGiM — Haitham El-Tabei التابعي (@Haithamtabei) November 26, 2022

مجريات مباراة السعودية-بولندا

وقدمت السعودية أداء جيدا وأهدرت ركلة جزاء لكنها خسرت 2-صفر أمام بولندا باستاد المدينة التعليمية في المجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة القدم اليوم السبت، حيث أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفه الأول على الإطلاق في النهائيات.

ومرر ماتي كاش إلى روبرت ليفاندوفسكي لكن الحارس محمد العويس أنقذ الموقف لترتد إلى مهاجم برشلونة الذي مررها إلى جيلينسكي ليسدد في سقف المرمى في الدقيقة 39.

وبعد تقدم بولندا بخمس دقائق وصلت الكرة إلى صالح الشهري داخل منطقة الجزاء وتعرض لتدخل من بيليك لكن الحكم أشار بمواصلة اللعب.

وتدخل حكم الفيديو المساعد ليطلب من الحكم مراجعة قراره ليحتسب ركلة جزاء لكن شتينسني أنقذ تسديدة سالم الدوسري.

وفي الشوط الثاني، استغل ليفاندوفسكي خطأ من عبد الإله المالكي في إيقاف تمريرة ضعيفة، وسدد كرة أرضية في شباك العويس في الدقيقة 82 ليصبح رصيد بلاده أربع نقاط من أول جولتين.

وبذلك فإن بولندا ترتقي مؤقتا لصدارة المجموعة الثالثة بعد فوزها على السعودية، فيما يمتلك المنتخب الأخضر ثلاث نقاط من الفوز 2-1 على الأرجنتين في مفاجأة مدوية بالجولة الافتتاحية. وتلعب المكسيك مع الأرجنتين اليوم السبت.