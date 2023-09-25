الأثنين 10 ربيع الأول 1445 ﻫ - 25 سبتمبر 2023 |
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فيديو مثير للجدل.. اغتيال بلوغر عراقي شهير ووالدته تصرخ فوق جثته!

منذ 3 دقائق
رصاص - تعبيرية

رصاص - تعبيرية

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اغتال مسلح مجهول، ظهر اليوم الإثنين، البلوغر العراقي المعروف بـ”نور بي أم”، في منطقة الدوواوي، وسط العاصمة العراقية بغداد، حيث قال مصدر في الشرطة لـ “العربية/الحدث”، إنّ مسلحًا مجهول الهوية يستقل دراجة نارية فتح النار على البلوغر، ما أسفر عن مقتله على الفور.

فيما طوقت الشرطة العراقية المنطقة، وفتحت تحقيقًا في الحادث.

إلى ذلك، ظهر مقطع فيديو مؤثر يوثق والدته وهي تصرخ وتودع جثة فلذة كبدها وتنادي “يمه يا وليدي”.

لكن هناك صفحة تحمل اسم “Noor_bm” على “فيسبوك” نفت خبر الاغتيال، بنشر صورة للبلوغر مع تعليق “واحد نايم بأمان الله يكعد يلكه نفسه مقتول”.

كما أضافت: “زين سؤال ركزو بالصور اني شكلي هيج.. شعري طوله هيج.. واللي مقتول يكولون مضروب 3 طلقات هذه مدعوم الي ناشري شغلو عقلكم شوية الله يرحمه للمتوفى”.

هوية متداولة للبلوغر العراقي

هوية متداولة للبلوغر العراقي

إلا أن عددًا من متابعيه أكدوا أن الحساب ليس صحيحًا ولا يتبع البلوغر، مؤكدين أنّه تم اغتياله.

ويعرف “نور بي أم” واسمه الحقيقي محمد نور، بأنه بلوغر مثير للجدل في البلاد، بسبب المقاطع والصور التي ينشرها عبر منصاته في مواقع التواصل.

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