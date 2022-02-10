فيديو "مثير" لم تره من قبل.. أنثى "شمبانزي" تداوي قدم ابنها!!

شاهد الباحثون قرود الشمبانزي تصطاد الحشرات وتضعها على جروح قرود أخرى، ربما كدواء، في متنزه لوانغو الوطني في الغابون.

وحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد لاحظ العلماء هذا السلوك لدى الشمبانزي في دولة الغابون الواقعة في غرب أفريقيا، ولاحظوا أن القردة لا تستخدم الحشرات لعلاج جروحها فقط، بل لعلاج جروح أقرانها أيضاً.

ويقول العلماء إن هذا الكشف الجديد يساهم بشكل كبير في النقاش العلمي المستمر حول الخصائص الشخصية للشمبانزي، حيث يكشف عن سعي هذه القرود لمساعدة الآخرين بإيثار.

ونشر العلماء التابعون لجامعة أوسنابروك في ألمانيا مقطع فيديو لأنثى شمبانزي بالغة تتفقد جرحاً في قدم ابنها، قبل أن تلتقط فجأة حشرة من الهواء، وتضعها في فمها لطحنها، ثم تضعها على مكان الجرح.

وتم التقاط هذا الفيديو في متنزه «لانجو» الوطني على الساحل الأطلسي في الغابون، أثناء إجراء الباحثون دراسة على 45 شمبانزياً، من الأنواع المهددة بالانقراض.

وبدأت هذه الدراسة في 2019، وعلى مدار 15 شهراً، رأى العلماء 19 من قرود الشمبانزي تعالج نفسها وأقرانها.

وقال سيمون بيكا، عالم الأحياء بجامعة أوسنابروك في ألمانيا والمؤلف المشارك في الدراسة، «المذهل في الأمر هو أن استسلام القرود المصابة بالجروح للعلاج دون تذمر. يبدو أنهم يفهمون أن وضع الحشرة على جرحهم سيشعرهم بتحسن».

ولم يتمكن الباحثون من تحديد نوعية الحشرات التي تم وضعها على الجروح، لكنهم يعتقدون أنها حشرة طائرة، نظراً لحركة الشمبانزي السريعة للقبض عليها.

ويقول بيكا إن الحشرة يمكن أن تحتوي على مواد مضادة للالتهابات لها تأثير مهدئ، وأشار إلى ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث لاكتشاف الحشرة المعنية ودراستها.

ومن المعروف أن الشمبانزي جنس من القردة العلیا من فصيلة البشرانيات ويعيش في أفريقيا وينقسم إلى نوعين هما شيمبانزي شائع وبونوبو. ويُصنف الشِمْبَانْزِي ضمن الحيوانات الأكثر ذكاء.

الجدير ذكره، أن جين غودال، وهي واحدة من أبرز خبراء الشمبانزي في العالم، أوضحت في إحدى دراساتها أن الشمبانزي يحيون بعضهم البعض بالقبلة والعناق ويربتون بأيديهم على أكتاف بعضهم لمنح الطمأنينة. يمسكون بأيدي يعضهم البعض ويقومون بالاتصال الجسدي لتخفيف الحالة العصبية أو التوتر. إنهم مثلنا تماماً”

تقول غودال: ” كان ذلك بمثابة الصدمة أن تكتشف كمّ الشبه بيننا. فقد يتحولون إلى متوحشين أحياناً ويشنون نوعاً من الحرب فيما بينهم، وقد تصل المشاعر لديهم إلى درجة الإيثار في أحيان أخرى. إنهم يظهرون كلا الجانبين من الطبيعة”.

مشيرة إلى أن الشبمانزي يتشارك مع البشر بنسبة 98.6 في المئة من حمضهم النووي، ومع ذلك، لم يعرف العالم سوى القليل عنهم.