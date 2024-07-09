الخميس 4 محرم 1446 ﻫ - 11 يوليو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. محمد رمضان مع ابنة دنيا سمير غانم وأحفاد السبكي

9 - يوليو - 2024
محمد رمضان

محمد رمضان

A A A
طباعة المقال

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره، بمقطع فيديو طريف مع ابنة الفنانة دنيا سمير غانم، وكذلك ابنة كريم السبكي، وأولاد خالد السبكي، عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”.

وظهر محمد رمضان مقطع فيديو، وهو يغني مع ابنة دنيا سمير غانم وأحفاد المنتج أحمد السبكي، أغنية “يعني الدنيا هتحلو”، وعلق قائلًا: “مع جيراني حبايبي ولاد حبايبي، بنت دنيا سمير غانم ورامي رضوان، وبنت كريم السبكي وأولاد خالد السبكي”.

وكان محمد رمضان أثار خلال الساعات الماضية، جدلًا كبيرًا بانتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ظهر رمضان بين معجبيه بإحدى قرى الساحل الشمالي وهو يصفع شابًا على وجهه.

لكن ردود فعل مواقع التواصل أشادت بالشاب لأنه استطاع أن يرد الإهانة على الفور، ويظهر في تفاصيل الفيديو رمضان وهو يطلب من الشاب الهاتف وبدأ في الاشتباك معه

رفض الشاب إعطاء الهاتف له.. فما كان منه إلا أن اشتبك مع الشاب ووجه له صفعة الذي بادله بصفعة مماثلة، في النهاية؛ تدخل الأمن للفصل بينهما وتم التصالح بينهما .

    المزيد من منوعات

    الممثل أليك بالدوين
    في محاكمة فيلم "راست".. اتهام بالدوين بخرق قواعد السلاح ومحاميه يلوم خبراء السلامة
    ممثل- تعبيرية
    "شبعت من الفن".. ممثل مصري يعلن اعتزاله
    طائرة
    فتحت باب طوارئ الطائرة بدل المرحاض.. إليكم القصة

    الأكثر قراءة

    كيف ردّ الحزب على اغتيال مرافق نصرالله السابق؟
    ارتفاع درجات الحرارة
    مدينة عربية تعطل المدارس بسبب وصول الحرارة إلى 50 درجة مئوية!
    اليكم فوائد عصير الشمندر.. ستدهشكم!