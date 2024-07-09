فيديو.. محمد رمضان مع ابنة دنيا سمير غانم وأحفاد السبكي

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره، بمقطع فيديو طريف مع ابنة الفنانة دنيا سمير غانم، وكذلك ابنة كريم السبكي، وأولاد خالد السبكي، عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”.

وظهر محمد رمضان مقطع فيديو، وهو يغني مع ابنة دنيا سمير غانم وأحفاد المنتج أحمد السبكي، أغنية “يعني الدنيا هتحلو”، وعلق قائلًا: “مع جيراني حبايبي ولاد حبايبي، بنت دنيا سمير غانم ورامي رضوان، وبنت كريم السبكي وأولاد خالد السبكي”.

وكان محمد رمضان أثار خلال الساعات الماضية، جدلًا كبيرًا بانتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ظهر رمضان بين معجبيه بإحدى قرى الساحل الشمالي وهو يصفع شابًا على وجهه.

لكن ردود فعل مواقع التواصل أشادت بالشاب لأنه استطاع أن يرد الإهانة على الفور، ويظهر في تفاصيل الفيديو رمضان وهو يطلب من الشاب الهاتف وبدأ في الاشتباك معه

رفض الشاب إعطاء الهاتف له.. فما كان منه إلا أن اشتبك مع الشاب ووجه له صفعة الذي بادله بصفعة مماثلة، في النهاية؛ تدخل الأمن للفصل بينهما وتم التصالح بينهما .